Stardew Valley: Neues Update für Konsolen ist da und fügt praktischen NPC hinzu, der eure verlorenen Items rettet

Der Lost Item Shop in Stardew Valley ist jetzt auch auf Konsolen mit dabei!

Stardew Valley-Entwickler Concerned Ape hat auf PlayStation und Xbox das neue Update 1.6.15.1 veröffentlicht. Auch die Switch soll "so bald wie möglich" versorgt werden. Der Patch kümmert sich hauptsächlich um Bugs, die mit dem großen Update 1.6 vor einigen Wochen ins Spiel gekommen sind. Es gibt aber auch neue Inhalte!

Das Highlight für Konsolen-Fans ist ein neuer Laden für verlorene Gegenstände, dank dem euch ein neuer NPC unter Umständen richtig aus dem Schlamassel helfen kann. Solltet ihr seltene Items verlieren, bekommt ihr jetzt die Möglichkeit, sie zu retten. Auf dem PC und Mobile war das Feature bereits verfügbar.

Falls ihr euch übrigens fragt, wie es aktuell um Haunted Chocolatier steht, dem neuen Spiel von Concerned Ape, schaut gerne unser Video dazu:

Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Was ist der Laden für verlorene Gegenstände?

Es gibt seltene Gegenstände in Stardew Valley, die nur einmalig auf eine bestimmte Art gewonnen werden können. Wenn ihr ein solches Item ergattert und dann verliert, kann das sehr ärgerlich sein. Ab sofort könnt ihr aber eine Krähe besuchen, die eure Schätze zurückbringt.

Ihr findet sie in den Geheimen Wäldern, hinter der umgestürzten Säule. Um das Gebiet im Westen zu erreichen, braucht ihr zuerst die Stahl-Axt, weil ein großer Baumstamm zu Beginn den Weg versperrt.

Verlieren könnt ihr einen Gegenstand zum Beispiel, wenn ihr in der Mine sterbt oder wenn ihr ihn versehentlich in den Müll schmeißt. Gerade letzteres kann in unachtsamen Momenten schnell mal passieren.

Verlasst eure Farm nach Süden und geht direkt nach Westen, um die Geheimen Wälder zu erreichen.

Diese verlorenen Gegenstände könnt ihr zurückkaufen:

Sternentau-Heldenpokal

Getränkemaschine

Emilys magisches Kleidungsset

Leahs Skulptur

Mein erstes Gemälde

Sternenförmiges Doppelbett

Obstsalat Teppich

Erdbeer-Doppelbett

Piratenteppich

Piraten-Doppelbett

Sam's Kassettenspieler

"Boot"

"Physik 101"

Iridium-Krobus

Kaffeemaschine

Junimo-Kart-Spielautomat

Prärie-König-Spielautomat

Nähmaschine

"Eine Nach auf den Eco-Hügeln"

"Jade-Hügel"

Bärenstatue

Hühnerstatue

Obsidian-Vase

Singender Stein

Skelettstatue

Faultier-Skelett L

Faultier-Skelett M

Faultier-Skelett R

Stehende Geode

Gils Hut

Goldener Helm

Plüsch-Junimo

Goldener Lewis

Statue der wahren Perfektion

??? (Concerned Apes Hut)

Nach einem Verlust müsst ihr eine Nacht schlafen. Danach könnt ihr die neue Krähe in den westlichen Wäldern finden. Für 10.000 Gold verkauft sie euch, was verloren ging. Ein Zeitlimit gibt es dabei nicht. Ihr könnt also in Ruhe sparen oder euch später darum kümmern. Solange die Krähe ein Item im Inventar hat, bleibt sie an ihrer Position sitzen.

Das funktioniert allerdings nur mit Gegenständen, die ihr andernfalls mit regulären Mitteln nicht wieder bekommen könnt. Dazu gehören u.a. die Belohnungen, die ihr nach einem 14-Herzevent mit einem der NPCs bekommt.

Darüber hinaus finden sich in den Patch Notes von Concerned Ape hauptsächlich Fehlerbehebungen und eine bessere Performance. Das kleine Update soll die Konsolenversionen damit endgültig auf den gleichen Stand heben, wie die vorrangige PC-Version von Stardew Valley.

Einige Bugs sind weiterhin im Spiel. Dazu gehört auch ein Fehler im Koop-Modus, durch den es Probleme im Vulkan-Dungeon auf der Ingwerinsel gibt. Womöglich folgen also noch weitere kleinere Patches.

Ansonsten dürfte sich Concerned Ape auch wieder seinem nächsten Projekt Haunted Chocolatier widmen. Wie es darum steht, erfahrt ihr im Video weiter oben in diesem Artikel.