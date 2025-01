Stardew Valley-Entwickler gibt Update zum nächsten Switch-Patch, das nervige Fehler behebt

Wer seinen Ehemann oder seine Ehefrau in Stardew Valley satt hat, hat auf der Switch aktuell ein Problem.

Letztes Jahr im November war es endlich so weit: Das große Inhalts-Update für Stardew Valley, Patch 1.6, ist auch für die Switch erschienen. Aktuell gibt es aber noch einige Probleme, mit denen sich Spieler*innen auf der Nintendo-Konsole herumplagen. Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone hat jetzt eine Wasserstandsmeldung gegeben, wie es um die Fixes steht.

Das sagt Concerned Ape zum neuen Switch-Patch

PC-Spieler*innen dürfen sich schon seit Mai des letzten Jahres in die neuen Inhalte stürzen, während das große Update auf Konsolen und mobile später folgte. Die Versionen sind daher immer noch auf einem unterschiedlichen Stand und wer auf Switch zockt, muss auf wichtige Fixes noch warten.

So haben Fans der Farm Sim beispielsweise das Problem, dass eine Ehe aktuell scheinbar "bis ans Ende aller Tage" bedeutet, denn bei der Scheidung gibt es einen Bug. Einigen Berichten zufolge, stürzt das Spiel regelmäßig am Ende des Tages ab, an dem sie ihren neuen Beziehungsstatus anstreben. Auch der Waschbär macht aktuell nicht immer, was er soll.

Aber keine Sorge: Concerned Ape hat diese Probleme auf dem Schirm und arbeitet bereits auf Hochtouren an Fixes, wie er in einem neuen Post auf X (ehemals Twitter) bestätigt:

Der Patch für die Switch, der den Scheidungs-Crash und die Waschbär-Laden-Probleme behebt (neben anderen Themen) ist noch in Arbeit. Er wird so schnell wie möglich veröffentlicht.

Wann kommt der Fix? Ganz in seinem gewohnten Stil gibt der Entwickler kein konkretes Veröffentlichungsdatum an. Barone hat sich zwar für manche Dinge bei seinem Spiel Hilfe geholt, übernimmt aber immer noch das meiste selbst und gibt nicht gerne Versprechen, die er eventuell nicht halten kann.

Die Community weiß in der Regel aber zu schätzen, wie viel Inhalte immer noch kostenlos für das erstmals 2016 erschienene Spiel nachgeliefert werden. Dabei hat Concerned Ape ja noch einen weiteren, komplett neuen Titel in der Pipeline. Über diesen erfahrt ihr mehr im oben verlinkten Artikel.

Wartet ihr noch auf bestimmte Fixes für die Switch-Version? Was sorgt bei euch aktuell für Probleme?