Stardew Valley 1.6: Grüner Regen - Darum solltet ihr euch über den Niederschlag freuen und das solltet ihr tun

Die meisten Dorfbewohner erschrecken sich auch erst mal vor dem grünen Regen.

Endlich ist Update 1.6 für Stardew Valley erschienen, zumindest auf Steam. Wer jetzt wieder ins Spiel eintaucht, kann zahlreiche Neuerungen entdecken. Eine kann im ersten Moment richtig erschreckend sein.

Neben dem normalen Regen gibt es jetzt nämlich auch giftgrün eingefärbten Niederschlag. Dabei handelt es sich aber nicht um Säureregen, sondern stattdessen um ein nützliches Wetter-Phänomen. Wir verraten, was ihr darüber wissen müsst.

Die wichtigste positive Eigenschaft des neuen Niederschlags ist, dass er den Wuchs einiger Pflanzen begünstigt. Das gilt vor allem für Straußfarn und eine weitere Ressource, die erst mit dem Update dazugekommen ist, nämlich: Moos. Dieses wächst nun an den Stämmen alter Bäume (via kotaku).

Dafür braucht ihr Straußfarn: Die Pflanze braucht ihr für das Straußfarn-Risotto, aber auch für das Koch-Bündel im Gemeinschaftszentrum.

Das hat es mit dem Moos auf sich (via Stardew Valley Wiki): Grundsätzlich ist die neue Ressource, genau wie Straußfarn, nicht ausschließlich an Tagen mit grünem Regen zu finden, aber an diesen ist sie eben wesentlich gängiger. Ihr braucht das Moos für unterschiedliche Rezepte, beispielsweise für bestimmte Dünger, Köder oder eine Moos-Suppe (hm, lecker!).

Seid ihr also auf der Suche nach diesen beiden Zutaten, könnt ihr an Tagen mit grünem Regen richtig zuschlagen. Außerdem solltet ihr bei diesem Wetter besonders viele Dorfbewohner*innen in der Kneipe finden, was praktisch ist, falls ihr Gespräche führen und ihnen Geschenke machen wollt.

Auch im Wetterbericht angekündigt: Das TV-Programm hat sich auf die neue Niederschlagsart auch schon eingestellt. Wie bei anderen Wetter-Phänomenen könnt ihr euch dank dieser Info schon mal darauf vorbereiten.

Update 1.6 ist am 19. März für den PC erschienen. Wer auf Konsolen oder Mobile zockt, muss sich leider noch gedulden, da das Datum für den Patch noch nicht bekannt ist. Im Update steckt beispielsweise ein ganz neuer Farmtyp mit blauem Gras und schon zu Beginn zwei Hühnern, und weitere Feste. Eine komplette Übersicht über alles, was ihr zum Patch wissen müsst, haben wir euch über diesem Absatz verlinkt.

Hat der grüne Regen euch erschreckt?