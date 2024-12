Stardew Valley-Macher gibt endlich ein Update zu Haunted Chocolatier und neue Screenshots gibt's auch gleich dazu

Nach langer Funkstille gibt's endlich mal wieder ein Update zu Haunted Chocolatier.

Es sind über drei Jahre vergangen, seit Entwickler ConcernedApe – auch bekannt unter dem bürgerlichen Namen Eric Barone – sein nächstes Spiel nach Stardew Valley angekündigt hat. Die Funkstille, die seit der Ankündigung herrschte, hat fast genauso lange angedauert.

Nun hat sich Barone nach beinahe drei Jahren mal wieder ausführlich zu Haunted Chocolatier geäußert – und sogar direkt ein paar neue Screenshots zum Spiel geteilt.

So steht’s aktuell um Haunted Chocolatier

In einem Blogpost vom 04. Dezember 2024 meldet sich Eric Barone und verrät, dass er Haunted Chocolatier nicht aus den Augen verloren hat.

Arbeit an Stardew Valley 1.6: Im selben Atemzug verrät er aber auch, dass die intensive Arbeit an Update 1.6 von Stardew Valley ihn daran gehindert hat, Fortschritte bei seinem neuen Projekt zu machen. Das Update sollte ursprünglich lediglich ein paar technische Sachen anpassen, wuchs aber mit der Zeit immer mehr an und weckte in Barone den Wunsch, neue Elemente zu seinem Erstlingswerk hinzuzufügen.

Trotz der längeren Funkstille um Haunted Chocolatier hat Barone aber nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil: Er will das Spiel unbedingt fertigstellen und veröffentlichen.

„Aber letztendlich werde ich ein Spiel nur dann veröffentlichen, wenn es fertig ist und ich sehr zufrieden damit bin, und ich denke, das ist sowieso das, was die meisten Leute wollen.“

Um uns die (wohl längere) Wartezeit zu versüßen, teilt Barone in seinem neusten Blogpost Screenshots aus dem Spiel. So bekommen wir ein Häuschen, Charakter-Portraits, eine Menge Schleime und ein Ausrüstungsmenü zu Gesicht.

Weitere Informationen zur Entwicklung von Haunted Chocolatier

Wie verläuft die Entwicklung? Wie Stardew Valley entwickelt Barone Haunted Chocolatier alleine in der Programmiersprache C# und befindet sich aktuell so weit, dass er von einem beinahe fertigen Grundgerüst spricht.

Dies wolle er noch ausbauen, ehe er im Detail all die restlichen Inhalte hinzufügt. Er zieht es in Betracht, sich gegen Ende der Entwicklung bei technischen Dingen Hilfe von weiteren Personen zu holen, wolle aber aus Gewohnheit wie bei Stardew Valley vorwiegend alleine arbeiten.

Wird es Early Access geben? Ebenfalls wie bei Stardew Valley möchte Barone Haunted Chocolatier nicht vor dem Full Release zum Kauf anbieten. Das ist für ihn eine Art, sich dem Druck von Außen zu entziehen.

Wie hoch ist euer Hype-Level auf Haunted Chocolatier? Hat die lange Wartezeit seit der Ankündigung ihn gesenkt?