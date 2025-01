"Vielleicht füge ich sogar in 50 Jahren noch was hinzu": Stardew Valley-Entwickler Concerned Ape hält weitere Updates für möglich

Eric Barone will sich noch nicht von Stardew Valley verabschieden.

Könnt ihr euch vorstellen, in 50 Jahren gemütlich im Altenheim ein Ründchen Stardew Valley zu zocken – auf welchem Gerät auch immer –, womöglich mit einer schönen Tasse heißen Tee in der Hand? Einer Aussage von Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone zufolge wäre es zumindest denkbar, dass dann immer noch neue Inhalte nachkommen.

Sein Zitat ist sicherlich mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen. Aber die überspitzte Formulierung macht deutlich, dass Barone sich auch nach Update 1.6 noch nicht definitiv und endgültig von seinem geliebten Überraschungshit verabschieden will. Gleichzeitig stellt er aber klar, dass es auch gute Gründe gäbe, einen Schlussstrich zu ziehen.

Concerned Ape äußert sich zur Zukunft von Stardew Valley

In einem Interview wollte NPR von Barone wissen, ob es irgendwann einen Punkt geben werde, an dem er endgültig mit Stardew Valley fertig sei. Eine berechtigte Frage, nachdem der Entwickler bereits in der Vergangenheit gesagt hat, er könne sich vorstellen, für den Rest seines Lebens an der Farm Sim zu arbeiten.

In diesem Zusammenhang sagt Barone:

"Ich möchte nicht definitiv sagen, dass dieses Buch irgendwann geschlossen wird, denn ich denke, ich werde immer den Wunsch haben, zurückzukehren und vielleicht ein oder zwei Dinge zuzufügen. Weißt du, vielleicht füge ich sogar in 50 Jahren noch etwas hinzu. Wir werden sehen."

Es gibt jedoch ein großes Aber: Barone führt davor nämlich aus, dass "mehr" nicht unbedingt immer "besser" sei und er findet, Spiele können auch zu viel Inhalt haben. Ihm sei wichtig, das Stardew Valley das beste Spiel wird, das daraus nur werden kann.

Falls der Punkt kommen sollte, an dem er das Gefühl hat, die Sim werde mit Inhalten mehr überschwemmt als ihr guttut, ist für Barone der Punkt gekommen aufzuhören.

Ein weiterer Grund für einen Schlussstrich

Concerned Ape hat aber noch einen weiteren guten Grund, irgendwann bei Stardew Valley irgendwann einen finalen Punkt zu setzen. Er arbeitet nämlich bereits seit über 12 Jahren an dem Spiel und will auch noch andere Titel in seinem Leben entwickeln.

Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

Eines ist ja bereits in Arbeit, nämlich Haunted Chocolatier. Zwischenzeitlich hatte Barone sogar bereits gesagt, dass Stardew Valley wegen des neuen Projekts keine weiteren Inhalte bekommen werde. Dann widmete er sich aber doch noch Patch 1.6, wodurch das neue Spiel erheblich zurückgeworfen wurde.

Grundsätzlich ist Barone jedoch ein Entwickler, der häufig seinem Bauchgefühl folgt oder sich auch erlaubt, zu tun, worauf er gerade Lust hat. Wir dürfen also gespannt sein, wie es mit den zwei Titeln weitergeht – in den nächsten Jahren und vielleicht auch noch im Jahr 2075.

Was denkt ihr, wie lange es noch mit Updates weitergeht? Und wünscht ihr euch noch welche oder möchtet ihr lieber, dass er jetzt mit Haunted Chocolatier weitermacht?