Ich hab mich schon immer gefragt, wofür in Stardew Valley diese komische Wiese links neben dem Community-Center gut ist und womöglich versteckt sich die Antwort in Zelda: Link's Awakening

Hat es mit dieser Wiese etwas Besonderes auf sich?

Neben dem Community-Center von Stardew Valley gibt es eine eingezäunte Wiese, in der hauptsächlich viel Gras wächst. Auch ich habe mich beim Spielen schon öfter gefragt, ob dieser Bereich irgendeine Funktion oder Bedeutung hat, immerhin springt er direkt ins Auge. Nun bin ich über eine coole Fan-Theorie gestolpert, die ich euch nicht vorenthalten möchte!

Ein mögliches Zelda-Detail für Fans der Klassiker

Warum diese Wiese auffällt: Zum einen fällt sie optisch durch den Zaun sofort ins Auge, zum anderen ist die Ansammlung von so vielen Büschen auf einem Haufen recht ungewöhnlich. Es hat den Anschein, als hätte sich ConcernedApe hier etwas gedacht, aber was?

Spielerisch können wir die Bedeutung der Wiese recht schnell abhaken: Es scheint wirklich keine zu geben. Abseits davon, dass die Pflanzen für ein paar unwichtige Pflanzenreste regelmäßig gemäht werden können, gibt es hier eigentlich nicht viel zu sehen oder zu tun.

1:00 Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop

Autoplay

Es sei denn man sieht die Welt durch die Augen von Reddit-User hyouko! Unter einem Post, der genau die oben gestellte Frage aufmacht, teilt die Person ihre Theorie zur unscheinbaren Wiese und bekommt dafür viel Zuspruch.

Der kleine Bereich könnte eine versteckte Referenz an den Game Boy-Klassiker The Legend of Zelda: Link’s Awakening sein!

Genau genommen geht es um einen sehr ähnlichen Bereich im Startdorf des Adventures von 1993. Hier gab es ebenfalls nichts als Gräser zu sehen, aber für Link hatten sie dennoch eine besondere Funktion.

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Ein paar gezielte Hiebe später konnten hier nämlich regelmäßig Herzen und Rubine gefarmt werden, die beim Rasenmähen manchmal gedroppt werden. Die Wiese war also ein Ort, an den Link immer wieder zurückkehren konnte, um sich aufzuladen.

Heilen können wir uns in Stardew Valleys Community Center zwar nicht, aber dafür ist das Gebäude auch hier ein Ort, bei dem wir sehr regelmäßig vorbeischauen. Eine gewisse Parallele könnte man also durchaus ziehen. Außerdem sehen sich die beiden Busch-Felder einfach sehr ähnlich.

Hier seht ihr einen Screenshot aus dem Original zum Vergleich:

Wie die Reaktionen aus der Community zeigen, ist hyouko auch nicht alleine mit der Idee. “Ich hab genau das selbe gedacht!”, schreibt etwa mysticsage4 darunter.

Gar nicht so unwahrscheinlich

Ob Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe tatsächlich diese Anspielung im Hinterkopf hatte, lässt sich natürlich nicht überprüfen. Möglich wäre es aber auf jeden Fall, immerhin steckt Stardew Valley voll mit Verweisen auf die Spieleklassiker, mit denen Barone selbst aufgewachsen ist.

So basiert etwa das gesamte Spielprinzip auf den ersten Harvest Moon-Teilen für den SNES. Auch die Zelda-Reihe findet sich an anderer Stelle wieder! So etwa bei der Grünen Tunika, einem Oberteil, das laut Ingame-Beschreibung “gemacht für einen Abenteurer ist” und damit ziemlich deutlich auf Links berühmtes Outfit verweist.

Andere Stardew-Fans haben auch ohne Zelda-Anspielung Gefallen an der kleinen Wiese gefunden. HellsLamia teilt etwa eine umgebaute Version, die durch einen kleinen Weg und Blumentöpfe gleich etwas schöner wirkt, als der originale Rasen:

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Falls ihr euch also auch schon einmal gefragt habt, ob diese Stelle einen besonderen Sinn hat, könnt ihr den Gedanken jetzt ad acta legen. Spielerisch gibt es hier nichts sinnvolles zu tun.

Ein mögliches Zelda-Easter Egg ist dagegen eine coole Theorie, die nicht ganz unwahrscheinlich ist und zumindest für meinen persönlichen Headcanon ist die Idee jetzt auch eingebucht.

Was denkt ihr: Seht ihr auch die Ähnlichkeit zu Link’s Awakening oder glaubt ihr, die Stelle ist einfach nur eine schnöde Wiese und mehr nicht?