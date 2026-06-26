Eric Barone, Stardew Valley-Dev über Haunted Chocolatier: "Es muss perfekt sein"

ConcernedApe hat einen neuen Blogpost zu Haunted Chocolatier veröffentlicht.

Nach dem bahnbrechenden Erfolg von Stardew Valley arbeitet Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe derzeit an seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier. Nun hat der Solo-Dev auf seiner Website einen weiteren Blog-Post veröffentlicht, indem er verrät, wie die Dinge gerade stehen.

“Immer noch hier, immer noch am grinden …”

Erstmal das Wichtigste: Die Arbeit an Haunted Chocolatier schreitet weiter voran. Große neue Features werden von Barone dieses Mal zwar nicht enthüllt, aber dafür gibt er eine Erklärung ab, warum es mit dem kommenden RPG etwas länger dauert und wir noch etwas Geduld mitbringen müssen (via ConcernedApe).

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Aktuell arbeitet er etwa am Crafting-System, mit dem wir später im Spiel magische Schokolade herstellen werden. Vor allem das UI, also die Anzeigen und Menüs, durch die wir uns für den Prozess klicken müssen, seien sehr aufwendig.

“Das ist ein UI, dass du ziemlich oft benutzen wirst, deshalb muss es perfekt sein”, schreibt er. Ziel sei es, den Herstellungsprozess in so wenigen Klicks wie möglich zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass stets genug Informationen angezeigt werden – aber auch nicht zu viele, die überladen wirken könnten.

Dieser Wunsch nach Perfektion sorgt laut Barone in mehreren Bereichen des Spiels dafür, dass er viele Iterationen seiner Features durchläuft, bis er irgendwann zufrieden ist. Und das braucht einfach Zeit.

Glücklicherweise hat er genau diese Zeit auch zur Verfügung, immerhin ist er durch den Erfolg von Stardew Valley ohne finanziellen oder zeitlichen Druck unterwegs und muss sich als Solo-Dev nicht stressen.

Wann erscheint Haunted Chocolatier?

Das dauert noch. Zwar macht der Entwickler nach wie vor keine Angaben zu einem möglichen Release-Zeitraum, allerdings wird im aktuellen Blogpost trotzdem deutlich, dass die Veröffentlichung noch auf sich warten lässt.

Im Moment wolle er etwa keine neuen Screenshots oder Gameplay-Inhalte verraten. Wenn er sie “früh” verrate, besteht die Gefahr, dass sich im Laufe der Entwicklung etwas verändert.

Wenn ein jetziger Reveal also “früh” wäre, heißt das wohl, dass das Ende der Arbeit noch nicht in Sicht ist – und das deckt sich auch mit früheren Aussagen, in denen er teils von “in mehreren Jahren” sprach, wenn es um den Release des RPGs ging.

Stardew Valley geht auch noch weiter

Während ConcernedApe alleine an Haunted Chocolatier werkelt, arbeitet ein kleines Team unter seiner Führung gleichzeitig an Stardew Valley Update 1.7. Der große Patch verspricht bereits einige große Features, mit denen die Farming-Sim wieder viele neue Stunden Inhalte bekommen dürfte.

Mit dabei sind etwa zwei neue Romanzen mit Sandy und Clint, und ein neues Farm-Layout. Auch Kinder sollen mit 1.7 ausgebaut werden und mehr Relevanz für gegründete Familien bekommen.

Einen Release-Zeitraum gibt es auch hier nicht. In jedem Fall ist also weiter Geduld gefragt, egal ob bei Stardew Valley oder Haunted Chocolatier.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Haunted Chocolatier oder hat Stardew Valley 1.7 eher eure Aufmerksamkeit?