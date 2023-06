3:01 Starfield ist das Sci-Fi-Highlight 2023 und zeigt endlich neues Gameplay

Im Rahmen des Xbox Games Showcase hat Bethesda Softworks auch die letzten Geheimnisse rund um das Gameplay von Starfield enthüllt. Mit einer umfangreichen Präsentation von Studio-Chef Todd Howard wurden viele Aktivitäten, Orte und Details verraten, die uns zum Release am 6. September 2023 erwarten werden.

Zahllose, riesige Welten

So werden wir auf den über 1000 Starfield-Welten mit einem Laser Ressourcen abbauen (No Man's Sky lässt grüßen), Missionen erledigen und 'unerwartete Dinge' entdecken – wahlweise in First- oder in Third-Person. Die Planeten der Sonnensysteme wählen wir auf Weltraumkarten aus, die ein wenig an Mass Effect erinnern. Hier sind Fast Travel via spezifischer Landepunkte möglich.

Als Beispiel für die Welten, die wir erkunden können, nennt Howard New Atlantis (United Colonies) – die bisher größte Stadt, die Bethesda bisher in Sachen Größe, Bewohner und Quest-Möglichkeiten je erstellt hat. Im Gegensatz dazu steht der Freestar Collective-Raum, der eher an gesetzloses Wild West-Feeling erinnert.

Jede Menge Customizing

Der Charakter-Editor von Starfield wurde ebenfalls im Detail gezeigt. Neben den optischen Anpassungen können wir auch unser persönlichen Hintergründe auswählen, die uns drei Start-Skills wie Medizin, Sicherheit oder Überredungskunst liefern.

Ebenfalls frei erstellt werden kann das Raumschiff, mit dem wir durchs Weltall düsen. Je nach Bauteil und Erweiterung können wir neue Funktionen hinzufügen – die Änderungen wirken sich auch auf die Optik des Schiffs aus und wir können es ganz nach unseren Wünschen anpassen. Es lassen sich mehrere Raumschiffe der eigenen Flotte hinzufügen und anpassen, auch wenn wir sie einfach von Gegner stibitzen.

Insgesamt hat Starfield fünf verschiedene Skill-Bäume im Angebot, die Kampf, Wissenschaft, Soziales, Körperlichkeit und Technologie abdecken. Ein weiteres Beispiel für einen Skill: Xenosociology, mit dem wir Außerirdische mit unseren Gedanken steuern können.

Actionreiche Kämpfe

Das Kampfsystem von Starfield hatten wir in früheren Trailern schon gesehen, jetzt gibt es aber den vollen Überblick über die Möglichkeiten. Im Nah- oder Fernkampf legen wir uns mit menschlichen, außerirdischen oder mechanischen Gegnern an, die mit Waffengewalt niederringen. Eine Art Jetpack auf dem Rücken lässt uns in die Höhe 'springen' und Feinde von oben aufs Korn nehmen.

Je nach Schwerkraft können wir auf diesen Weg fast ständig schweben. Ist allerdings gar keine Schwerkraft vorhanden müssen wir mit der Waffenwahl aufpassen. Normale Schusswaffen werfen uns mit dem Rückstoß zurück, Laserwaffen haben diesen Nachteil beispielsweise nicht.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und ist direkt zum Launch via Game Pass spielbar.