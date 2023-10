'Starfield hat meine Meinung zu First Person-RPGs mit 30fps komplett geändert' - geht es euch genauso?

Wie steht ihr einen Monat nach Release zur Konsolenversion von Starfield?

Dass die Xbox Series-Versionen von Starfield keine alternativen Grafikmodi bieten und auf 30 fps beschränkt sind, hat vor Release für reichlich Gesprächsstoff gesorgt und Diskussionen um den Framerate-Standard auf der Current-Gen neu entfacht.

Jetzt ist das Bethesda-RPG seit gut einem Monat auf dem Markt und ihr hattet unter anderem dank Release im Game Pass die Gelegenheit, euch selbst ein Bild vom technischen Zustand und der Spielbarkeit zu machen.

Wie lautet euer Fazit zu Starfield in 30 fps?

Auf Reddit sind wir die Tage über den Thread eines Starfield-Fans gestolpert, der seine Meinung zur 30 fps-Limitierung in First Person-Rollenspielen dank Starfield grundlegend geändert hat und schreibt "ich habe die Frames sofort vergessen und wurde in die Spielwelt gesaugt".

Ging es euch trotz großer Skepsis vielleicht genauso oder seid ihr nach wie vor der Meinung, dass 60 fps für ein AAA-Rollenspiel im Jahr 2023 auf den modernen Konsolen ein Muss gewesen wären?

Wir sind schon wirklich sehr gespannt, wie euer Fazit ausfällt und würden uns freuen, wenn ihr eure Wahl im Kommentarbereich für unsere spätere Auswertung der Umfrage noch ein wenig begründet. An dieser Stelle wie immer vorab ein großes Dankeschön fürs Mitmachen!

Hintergrund: Bethesda über Starfields 30 fps auf Series X/S

Wir blicken zurück: Bereits vor Release hatte sich Todd Howard zum nicht vorhandenen 60 fps-Modus auf Xbox Series X/S geäußert und dabei gesagt, Bethesda wolle die Grafikqualität nicht zu Lasten einer höheren Performance opfern.

Für mehr Konstanz in puncto Framerate habe man sich für eine geringere Framerate entschieden, über die wir laut Howard beim Spielen nicht einmal mehr nachdenken würden.

An euch liegt es nun zu sagen, ob Howard mit seiner doch recht gewagten These Recht hatte, daher schreibt uns eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare.