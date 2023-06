Starfield erscheint ohne 60 fps-Modus auf Xbox Series X/S

Starfield wird auf Xbox Series S und Xbox Series X keinen 60 fps-Modus bieten.

Über 45 Minuten hat Bethesda am gestrigen Abend einen weiteren Blick auf ihr nächstes großes Rollenspiel gewährt, dabei vom Bau des Raumschiffs, über das Kampfsystem und die Erkundung der Galaxie gezeigt, was uns zum Release am 06. September in Starfield erwartet. Eine für Xbox-Spieler*innen interessante Frage wurde jedoch erst im Nachgang der Veranstaltung beantwortet, nämlich die, wie es um die technische Umsetzung auf Xbox Series X/S bestellt ist.

In einem Interview mit IGN, gab es nun konkrete Aussagen von Game Director Todd Howard zu Auflösung und Performance des Sci-Fi-RPGs. Folgende Werte soll das Spiel auf Xbox-Konsolen bieten:

Xbox Series S: 1440p, 30 fps

1440p, 30 fps Xbox Series X: 4K, 30 fps

Grafikqualität soll laut Bethesda nicht "geopfert" werden

Damit steht fest, dass nach Redfall ein weiteres Xbox-Exklusivspiel zum Release auf Konsolen ohne 60 fps-Modus erscheint. Auf die Gründe angesprochen, nennt Howard die Grafikqualität, die Bethesda zu Lasten einer höheren Performance nicht opfern wolle:

Ich denke, es ist nicht überraschend, wenn man unsere früheren Spiele betrachtet, worauf wir abzielen. (...) Immer diese riesigen, offenen, voll dynamischen und hyper detaillierten Welten, wo alles passieren kann. Und das wollen wir auch tun. Wir begrenzen die Framerate bei 30, weil wir diese Wiedergabetreue wollen, wir wollen all diese Dinge. Wir wollen nichts davon opfern.

Ihr sollt nicht über die Framerate nachdenken: Howard gibt zudem an, dass Starfield "großartig" läuft, oft sogar mit weit mehr als 30 fps. Auf Konsolen habe sich Bethesda jedoch für einen Framerate-Cap bei 30 entschieden, um mehr Konstanz zu gewährleisten. Eine Konstanz, über die ihr beim Spielen nicht einmal mehr nachdenken werdet.

Den neuen Trailer zu Starfield vom Xbox Showcase könnt ihr euch hier anschauen:

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Aktuell liegen uns keine Informationen vor, ob Bethesda nach Release weiter an einem 60 fps-Modus für Xbox Series X/S arbeitet. Wollt ihr mehr über die neuen Informationen aus der Starfield Direct erfahren, hier entlang.

30 fps auf Xbox: Eure Meinung zur Framerate

Wie immer interessiert uns eure Meinung zum Thema, daher verratet uns, wie ihr zu einem fehlenden 60 fps-Modus steht.

Sind 30 fps für euch in einem Rollenspiel von Bethesda ausreichend, habt ihr mehr erwartet? Schreibt uns eure sachliche Meinung auch gerne als Kommentar unter den Beitrag. Verratet uns auch gerne, wie euch das Gezeigte vom gestrigen Abend gefallen hat. Ist eure Vorfreude auf Starfield gestiegen oder habt ihr noch Zweifel an der Qualität des Rollenspiels?