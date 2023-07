Starfield: Alle Waffen samt Stats, die wir bislang schon kennen

Hier findet ihr alle Waffen, die wir bereits aus Starfield kennen.

Bevor Starfield am 06. September auf Xbox Series X/S und PC erscheint, hat Bethesda in umfangreichen Trailern schon allerhand Infos über das Sci-Fi-Rollenspiel geteilt. So konnten wir uns auch schon einen guten Eindruck vom Waffenarsenal machen, das wir euch hier genauer vorstellen wollen.

Im Artikel wollen wir euch alle Waffen zeigen, die bereits samt Werten wie Schaden, Feuerrate oder Reichweite zu sehen waren.

Disclaimer: Die Liste zeigt aktuell 15 Waffen aus verschiedenen Kategorien und wird weiter aufgefüllt, sobald uns neue Informationen erreichen bzw. wir selbst ins Weltall starten dürfen.

Alle Waffen aus Starfield in der Übersicht

Wir haben die Liste in diverse Waffenklassen unterteilt und hinsichtlich ihres Waffenschadens sortiert. Interessieren euch bestimmte Typen besonders, kommt ihr über die Links direkt zum Ziel:

Gewehre

Modified Calibrated Tombstone

Schaden: 38

38 Feuerrate: 90

90 Reichweite: 62

Beowulf

Schaden: 36

36 Feuerrate: 50

50 Reichweite: 40

Advanced Grendel

Schaden: 17

17 Feuerrate: 170

170 Reichweite: 26

Magshear

Schaden: 13

13 Feuerrate: 300

300 Reichweite: 52

Drum Beat

Schaden: 8

8 Feuerrate: 160

160 Reichweite: 40

Lasergewehre

Brawler's Equinox

Schaden: 2

2 Feuerrate: 180

180 Reichweite: 50

Strahlengewehre

Eternity's Gate

Schaden: 17 (Physisch), 50 (Energie)

17 (Physisch), 50 (Energie) Feuerrate: 25

25 Reichweite: 60

Schrotflinten

Experiment A-7

Schaden: 119

119 Feuerrate: 10

10 Reichweite: 20

Coachman

Schaden: 52

52 Feuerrate: 47

47 Reichweite: 20

Pistolen

Modified Calibrated Razorback

Schaden: 109

109 Feuerrate: 12

12 Reichweite: 52

Refined Eon

Schaden: 49

49 Feuerrate: 50

50 Reichweite: 26

Laserpistolen

Ember

Schaden: 12

12 Feuerrate: 25

25 Reichweite: 24

Messer

Combat Knife

Schaden: 16

Äxte

Rescue Axt

Schaden: 17

Sonstiges

Cutter

Schaden: 4

4 Feuerrate: 76

76 Reichweite: 3

Die Waffen aus Starfield in Aktion

Erstmals konnten wir während der Starfield Direct am 11. Juni 2023 eine genauen Blick auf das Inventar werfen und so auch die Stats der Waffen einsehen. Es wurden zudem verschiedene Waffentypen im Gefecht gezeigt (ab Minute 38:00 im Video):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle Infos zu Starfield auf GamePro

Damit ihr euch übersichtlich ein Bild von Starfield machen könnt, haben wir im oben verlinkten Artikel alles Wichtige zusammengetragen. Hier erfahrt ihr mehr über die Story des Sci-Fi-Rollenspiels, mehr über das grundlegende Gameplay, die Charaktererstellung, die unterschiedlichen Fraktionen, die insgesamt 1000 Planeten und vieles, vieles mehr.

Starfield erscheint am 06. September für Xbox Series X/S und PC, kommt zudem direkt in den Xbox Game Pass. Habt ihr die Collector's Edition vorbestellt, könnt ihr via Early Access bereits am 01. September loslegen.

Wie gefällt euch das bereits bekannte Waffenarsenal und wie übersichtlich findet ihr die Waffenstats im Spiel?