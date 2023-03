Starfield: Alle Infos zu Release, Welt + Gameplay des Weltraum-RPGs

Alles, was ihr vor Release über Starfield wissen müsst.

Mit Starfield steht das erste große Xbox-Exklusive des Jahres in den Startlöchern. Nachdem das Spiel 2018 angekündigt wurde und 2022 noch einmal verschoben werden musste, ist es im September endlich soweit. Wir fassen alle wichtigen, bekannten Infos zum Weltraum-RPG zusammen.

Starfield-Release, Plattformen und Game Pass

Wann erscheint Starfield? Am 6. September 2023

Am 6. September 2023 Für welche Plattformen kommt Starfield? Xbox Series X/S und PC

Kommt Starfield irgendwann für PS4/PS5? Nein. Obwohl Starfield vor der Bethesda-Übernahme durch Microsoft angekündigt wurde, erscheint das Spiel Konsolen-exklusiv für Xbox.

Kommt Starfield in den Game Pass? Ja, das Spiel erscheint direkt zum Release auch im Game Pass. Habt ihr also ein Abo, könnt ihr es ohne Zusatzkosten spielen.

Spielzeit: So lang wird Starfield

Starfield soll das bislang längste aller Bethesda-Spiele werden. Laut Todd Howard können wir mit 30 bis 40 Stunden Spielzeit allein für die Hauptstory rechnen. Typisch für Bethesda-RPGs dürfte sich diese Zahl noch einmal vervielfältigen, wenn wir Nebenmissionen und Erkundung einberechnen.

Das Gameplay

15:00 Starfield - Schaut euch jetzt endlich 15 Minuten Gameplay und viele Kämpfe und Planeten an

Starfield ist ein Action-RPG, das in der Creation Engine 2 läuft. Spielerisch soll es eine Art "Skyrim im Weltall" werden. Uns erwartet also ein riesiges Open World-RPG, das wir in First- und Third-Person spielen können.

Der Fokus liegt sowohl auf der Story, als auch auf Erkundung und Kämpfen. Letzteres bietet nicht nur typische Auseinandersetzungen mit Nah- und Fernkampfwaffen, sondern auch Weltraum-Gefechte mit anderen Raumschiffen. Auf unserer Reise können wir allein oder mit unterschiedlichen Begleiter*innen zusammen unterwegs sein. Starfield bietet außerdem zahlreiche RPG-Mechaniken, darunter:

Ein komplexes Dialogsystem samt Überzeugungs-Minispiel

samt Überzeugungs-Minispiel Crafting von Basen und Raumschiffen

von Basen und Raumschiffen Unsere Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte

beeinflussen den Verlauf der Geschichte Gegner haben ein festes Level samt Lebensanzeige

samt Lebensanzeige Neue Skills schalten wir mit Aufleveln frei, ihren Rang erhöhen wir dagegen mit Challenges

Laut den Entwickler*innen will Starfield uns außerdem jede Menge Freiheiten gewähren. So können wir unter anderem unseren Charakter frei anpassen, uns Fraktionen anschließen, ein Raumschiff bauen und modifizieren oder auch einfach fremde Raumschiffe klauen, wenn uns danach ist.

Wir können jede Menge Details an unserem Raumschiff anpassen.

Die Handlung von Starfield

Zur Story des Spiels ist noch nicht allzu viel bekannt. Die Handlung spielt im Jahr 2330, 20 Jahre nachdem der Krieg der beiden größten Fraktionen des Spiels, den United Colonies und dem Freestar Collective, beendet wurde. Seither herrscht ein unsicherer Waffenstillstand. Im Verlauf der Story ergründen wir unter anderem die Geheimnisse des Weltraums und erfahren mehr über mysteriöse Alien-Artfakte.

Gibt es Aliens?

Ja, auch außerirdische Rassen kommen in Starfield vor, immerhin sind wir im Weltraum. Bislang sind aber keine intelligenten Spezies bekannt. Vielmehr konnten wir bereits kurze Blicke auf dinosaurierartige Wesen, Riesenkäfer und Predatoren in den Trailern erhaschen.

So etwa in diesem Trailer ab 2:21:

2:40 Starfield - Trailer verrät neues Release-Datum des SciFi-Rollenspiels

Weitere Infos zu Starfield erwarten uns im Juni bei einer eigenen Starfield-Direct:

Charaktererstellung und Perks

Charaktererstellung

Wir können uns natürlich auch einen eigenen Charakter erstellen, der männlich, weiblich oder nicht-binär sein kann. Nur eine eigene Stimme haben wir nicht. Außerdem wählen wir Aussehen, Hintergrund und bestimmte Charaktermerkmale wie etwa Alien-DNA, Empath, Introvertiert oder Einheimische*r der Vereinigten Kolonien.

Insgesamt drei dieser Merkmale können wir wählen. Sie bringen sowohl Vor- als auch Nachteile, wir können sie aber später über spezifische Missionen entfernen.

Alle bekannten Charaktermerkmale haben wir hier aufgeführt:

Companions

In Starfield können wir auch unterschiedliche Begleiter*innen rekrutieren, die uns im Kampf unterstützen oder Ausrüstung für uns tragen. Wie wir uns verhalten, soll dabei einen Einfluss darauf haben, wie sie uns sehen und auf uns reagieren. Auch Romanzen sollen möglich sein und laut Todd Howard komplexer als in vergangenen Bethesda-Spielen ausfallen.

Diese Begleiter*innen sind bekannt: Bislang wurde nur einer unserer möglichen Companions genauer vorgestellt – der pazifistische Roboter VASCO. Er gehört der Fraktion Constellation an:

1:13 Starfield: Neuer Trailer stellt euch euren ersten KI-Begleiter vor

Die unterschiedlichen Fraktionen

Es gibt verschiedene Fraktionen im Spiel, denen wir uns anschließen können. Diese fünf sind bislang bekannt:

Constellation : Bei dieser Fraktion starten wir standardmäßig. Ihr Ziel ist die Erkundung unerforschter Welten.

: Bei dieser Fraktion starten wir standardmäßig. Ihr Ziel ist die Erkundung unerforschter Welten. Die United Colonies : Eine Art Weltraum-Republik und die stärkste politische und militärische Fraktion des Spiels

: Eine Art Weltraum-Republik und die stärkste politische und militärische Fraktion des Spiels Freestar Collective : Eine Fraktion, die für Unabhängigkeit von der U.C. gekämpft hat und als "Space Cowboy-Fantasie" beschrieben wird

: Eine Fraktion, die für Unabhängigkeit von der U.C. gekämpft hat und als "Space Cowboy-Fantasie" beschrieben wird Crimson Fleet : Eine Fraktion, die aus Weltraum-Piraten besteht

: Eine Fraktion, die aus Weltraum-Piraten besteht Ryujin Industries: Hierbei handelt es sich um eine Mega-Corporation

Daneben gibt es noch weitere Fraktionen wie die XenoFresh Corporation, die Ecliptic-Söldner*innen, die Spacers oder die religiösen Fanatiker*innen vom House of Va'ruun. Ob es sich dabei um reine NPC-Fraktionen handelt, oder wir hier ebenfalls beitreten können, bleibt noch offen.

Fraktionen-Missionen für alle: Unabhängig davon, für welche Fraktion wir uns letztlich entscheiden, können wir übrigens die Questlines aller Fraktionen in einem Durchlauf spielen.

Open World und Planeten

Die Spielwelt von Starfield befindet sich rund 50 Lichtjahre von unserem Sonnesystem entfernt. Insgesamt sollen wir 100 Sternensysteme mit über 1.000 Planeten per Raumschiff und Fahrzeug erkunden können. In den sogenannten "besiedelten Gebieten" treffen wir auf verschiedene Biotope und Städte, insgesamt soll es vier Hauptstädte geben:

New Atlantis : Die futuristische Hauptstadt der United Colonies-Fraktion

: Die futuristische Hauptstadt der United Colonies-Fraktion Akila : Die Hauptstadt der Freestar Collective-Fraktion, die von einer riesigen Mauer umgeben ist

: Die Hauptstadt der Freestar Collective-Fraktion, die von einer riesigen Mauer umgeben ist Neon : Eine ehemalige Fischer-Kolonie und Luxusstadt

: Eine ehemalige Fischer-Kolonie und Luxusstadt eine weitere unbekannte Stadt

Hier stellen wir euch die Städte und weitere Umgebungen genauer vor:

Das wissen wir zu den Planeten

Nicht alle Planeten sind spannend: 1.000 Planeten sind natürlich eine ganze Menge. Entsprechend gibt es sowohl solche, die von den Entwickler*innen in Kleinstarbeit gebaut wurden als auch rein prozedual generierte Planeten. Erwartet also nicht, dass jeder Anflug gleich spannend sein wird. Während uns auf einigen Planeten also interessante Haupt- und Nebenmissionen erwarten sollen, fliegen wir andere nur an, um dort Ressourcen einzusammeln, Basen zu durchsuchen oder eigene Außenposten zu errichten.

Wie sich in einem der Trailer ebenfalls erkennen lässt, sind nicht alle Planeten lebensfreundlich. Verschiedene Umwelteinflüsse können uns hier sogar Schaden zufügen, weshalb unsere Ausrüstung besonders wichtig ist. So können Helme unterschiedliche Resistenzen etwa gegen Strahlung, Korrosion oder extreme Temperaturen haben. Hat der Planet dagegen eine Atmosphäre, in der wir atmen können, können wir den Helm sogar abnehmen.

So steht es um Multiplayer in Starfield

Ist Starfield ein Online-Spiel? Nein. Trotz starker Ähnlichkeiten zu Titeln wie No Man's Sky wird Starfield ein reines Singleplayer-Spiel. Bereits 2020 bestätigte Todd Howard, dass weder Multiplayer-Elemente noch ein Koop-Modus für das Spiel geplant sind. Wir sind also ausschließlich alleine oder mit KI-gesteuerten Begleiter*innen unterwegs.