Herz gebrochen: Starfield-Fan bringt komplette Außenposten-Besatzung um und bereut es sofort wegen dieser Entdeckung

Wer in Starfield haufenweise Unschuldig umbringt, kann schon mal eine kleine Sinnkrise erleben.

In Starfield treffen wir immer wieder auf Außenposten mit uns feindlich gesinnten Bewohner*innen. Da liegt es natürlich nahe, zur Waffe zu greifen und ihnen den Garaus zu machen. Immerhin handelt es sich dabei meist um Piraten oder Spacer. Manchmal lohnt es sich aber, genauer hinzusehen, oder?

Starfield-Fan wird von Textlog in kleine Sinnkrise gestürzt, nachdem er ganzen Außenposten erledigt hat

Darum geht's: Auf Reddit schreibt eine Person, die sich dort DrinkWaterHourly nennt, von einer ganz speziellen Entdeckung, die noch dazu zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt erfolgt ist. Er habe nämlich zunächst einen kompletten Außenposten voller Spacer "abgeschlachtet" und anschließend diesen Beitrag gefunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Darin heißt es, dass es sich bei diesem Außenposten um eine Art zweite Chance für ehemalige Piraten handele. Die wollten hier nämlich ein neues, ehrliches Leben beginnen und ihre kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen. Oder, um es in den Worten des Post-Urhebers zu sagen: "Uppsi"!

Es wirkt auf den ersten Blick also so, als habe der Entdecker hier haufenweise Unschuldige gekillt, die sich eigentlich eine neue Identität aufbauen wollten. Da meldet sich natürlich das schlechte Gewissen, da er ihnen scheinbar genau diese Chance einfach genommen hat. Aber vielleicht gibt es Rettung. Also für den Spieler, nicht für die Spacer.

Waren das wirklich diese Leute? Fraglich bleibt nämlich, ob Starfield-Spieler und Redditor DrinkWaterHourly hier nun wirklich Unschuldige ermordet hat oder nicht. In den Kommentaren merken nämlich viele andere Starfield-Fans an, sie hätten noch mehr Hinweise gefunden, die auf etwas anderes hindeuten:

Offenbar haben die Spacer nämlich die ehemaligen Piraten angegriffen. Ihre Leichen sollen noch in der Nähe des Außenpostens zu finden sein. Also wurden hier vielleicht gar nicht die ehemaligen Piraten mit neuen, friedlichen Absichten umgebracht, sondern eben ihre Mörder. Da würde sich der Kreislauf der Gewalt dann gewissermaßen wieder schließen.

Was sagt ihr zu den Entdeckungen? Wart ihr auch schon an so einem Außenposten?