Starfield: Kurioser Bug macht Felsbrocken zum Haustier und Trauzeugen

Ein Felsen in Starfield hat sich als besonders anhänglich erwiesen und einen Spieler über 90 Stunden begleitet.

In Starfield erkundet ihr die Galaxie entweder alleine oder mit einer ganzen Reihe von Begleitern. Haustiere gibt es in Starfield nicht. Eigentlich jedenfalls, denn das, was ein User auf Reddit geteilt hat, erinnert uns zumindest stark daran. Und ist gleichermaßen kurios wie herzerwärmend.

Worum geht es genau: Reddit-User Ultimastar teilte einen Post, indem er von einem ungewöhnlichen Begleiter berichtet. Denn nach knapp 10 Spielstunden folgte ihm plötzlich ein Felsbrocken, offenkundig aufgrund eines Bugs.

Überall dabei

Und der Felsen oder Komet ließ sich danach auch nicht mehr abschütteln. Vielmehr folgte das fliegende Gestein seinem Herrchen überall an. Und das buchstäblich, denn wie die Bilder auf Reddit zeigen, war der Fels sogar bei der Hochzeit des Charakters dabei – und schwebt wie in Trauzeuge in der Nähe des frisch vermählten Paares.

Hier könnt ihr euch die Bilder anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ungewöhnliche und treue Haustierchen sorgt auf der Plattform für Begeisterung, der Post hat mittlerweile über 20.000 Upvotes. Und einige der zahlreichen Kommentare zeigen, dass so ein "Fels-Bug" kein Einzelfall ist. Jedenfalls berichten auch andere User von Verfolgungen durch Kometen, etwa BurningRed42.

"Wow. Bei einem Durchlauf hatte ich 5 oder 6 um mein Schiff herum. Allerdings sind sie nie meinem Charakter gefolgt. Unheimlich."

Der anhängliche Felsen reiht sich ein in eine ganze Reihe kurioser Bugs, die bislang gesichtet und geteilt worden sind. Und die sind meist ziemlich witzig, wie etwa das Cockpit, das ohne den Rest des Raumschiffs abhebt.

Mehr zu Starfield

Starfield ist am 6. September 2022 für Xbox Series X/S sowie den PC erschienen, kann aber auch via Cloud-Gaming auf Tablets und kompatiblen Smartphones gestreamt werden. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Artikel zum Spiel, darunter auch viele Guides und Hilfen zum Weltraum-RPG von Bethesda.

Hattet ihr auch schon mal einen Felsenbegleiter?