Starfield-Fan zeigt die 5 hübschesten Planeten und verrät, wo sie sind

Ab mit Vollgas zu den fünf coolsten Starfield-Planeten!

Als Starfield noch nicht veröffentlicht war, haben uns die 1.000 angekündigten Planeten skeptisch gemacht. Jetzt wissen wir: Auch wenn dort nicht überall der Bär steppt, gibt es doch unzählige Himmelskörper, auf denen sich eine Landung lohnt. Ein Starfield-Fan präsentiert seine coolsten Entdeckungen und verrät gleichzeitig auch noch, wo ihr die Planeten und Monde findet.

5 besonders coole Starfield-Planeten (oder Monde), die eine Reise wert sind

Starfield ist riesig, also wo hin? Falls ihr von der schier unendlichen Weite des Weltalls überfordert seid und nicht so recht wisst, wohin mit euch, dann seid ihr hier genau richtig. Starfield-Fan Trentyn aka beyonx66 auf TikTok zeigt regelmäßig schöne Orte in der Welt des Bethesda-RPGs.

1. Ja, das gibt es: Vulkane! Wusstet ihr, dass es in Starfield nicht nur Flüsse (auch wenn sie super selten sind), sondern tatsächlich auch Vulkane gibt? Einen davon könnt ihr zum Beispiel im entsprechenden Biom auf dem Mond Denebola I-b finden, der sich im System Denebola befindet. So sieht es dort aus:

2. Leuchtet im Dunkeln: Auf dem Planeten Charybdis II im Charybdis-System existieren mysteriöse Formationen, die im Dunklen leuchten. Der ganze Planet zeichnet sich offenbar außerdem auch noch durch seine Radioaktivität aus. Dafür gibt es dort aber haufenweise nützliche Ressourcen.

3. Blaue Palmen-Idylle: Wer eher auf gemäßigte Klimazonen und Palmen als auf Vulkane und radioaktives Gestein steht, sollte sich ins Schrodinger-System begeben. Dort könnt ihr auf dem Planeten Schrodinger VIII-a eine deutlich entspanntere Atmosphäre genießen.

4. Kirschblüten-Festival: Auf dem Archimedes V-a-Mond geht es noch einmal beschaulicher und entspannter zu. Hier atmen wir entspannte Luft, die wir beinahe riechen können. In bester Frühlingsmanier scheinen hier ununterbrochen die rosa Kirschblütenbäume zu blühen. Sehr hübsch!

5. Tropisches Paradies: Ähnlich hübsch und fast schon wie eine Mischung aus Nummer 3 und 4 mutet der "Lorax-Mond" an. Im Tau Ceti-System könnt ihr auf dem Mond namens Tau Ceti VIII-B eine Landschaft voller Palmen genießen, die Entspannung pur verspricht.

Noch viel mehr über Starfield könnt ihr in den folgenden GamePro-Beiträgen lesen:

Starfield ist seit einigen Wochen erhältlich und auch über den Xbox Game Pass spielbar. Das neueste Bethesda-RPG entführt uns zum ersten Mal in den Weltraum und kann exklusiv auf Xbox Series S/X und dem PC gespielt werden. Eine PS5-Version wird es wohl nicht mehr geben, sofern sich nichts ändert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass dasselbe auch für Elder Scrolls 6 gelten dürfte.

Welcher Planet der hier gezeigten gefällt euch am besten? Wo sind eure Lieblingsplaneten bisher, was sind eure schönsten Entdeckungen?