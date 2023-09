Starfield-Spieler erlebt den witzigsten Bug, den wir bislang gesehen haben

Starfield hat so einige Bugs zu bieten, die lustiger kaum sein könnten.

Starfield kommt von Bethesda und basiert im Kern immer noch auf derselben Grafikengine. Das bedeutet neben coolen Physikeigenschaften auch, dass uns neben einigen nervigen auch einige spaßige Bugs unterkommen können – wenn auch deutlich weniger als zum Beispiel beim Launch von Fallout 76 oder Skyrim. Wir haben für euch einen herausgesucht, der uns gehörig zum Lachen gebracht hat.

Starfield-Bugs zeigen, dass das hier einfach immer noch ein gutes altes Bethesda-Spiel ist

Manchmal mag es zwar alles andere als erfreulich sein, wenn unser Spiel spinnt – sehr oft ist es aber einfach brüllend komisch, wenn wieder einmal irgendetwas auf besonders kuriose Art und Weise brutal schief geht.

Cockpit fliegt ohne Schiff weg: Wie zum Beispiel hier in diesem Fall, den Redditor Denubtheredditor glücklicherweise für die Nachwelt festgehalten hat. Er spielt auf der Xbox Series S und hatte zunächst Probleme damit, dass sein ganzes Schiff einfach verschwindet. Danach ist dann das hier passiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Klassischer Bethesda-Moment: Ähnlich witzig wie das sich verselbstständigende Cockpit fällt dieser Augenblick aus. Hier will Streamer ItsJabo eigentlich noch nicht direkt losfliegen, sondern lieber noch ein bisschen looten. Aber das kümmert die Menschen am Steuer kein bisschen und so startet das Raumschiff – mit unvorhergesehenen Konsequenzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein richtig gutes Gefühl: Fast genauso gut wie die Raumschiffszenen ist manchmal das Verhalten von Starfield-NPCs.

Wie zum Beispiel diese beiden Personen hier, die nicht nur völlig seelenruhig hinnehmen, bedroht (und beschossen!) zu werden, sondern dabei auch noch ein echt gutes Gefühl haben, was die von uns verkörperte Spielfigur angeht. Genial!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bonus-Spaß: Kennt ihr die Homer Simpson-Szene, in der der Familienvater rückwärts in der Hecke verschwindet? Nein? Egal, das hier macht auch ohne genauso viel Spaß. Und schwupps, ist er weg!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wir haben noch sehr viel mehr rund um Bethesdas neues SciFi-RPG für euch:

Seit Dienstag, dem 6. September, kann Starfield regulär und ganz normal von allen Käufer*innen und allen mit einem Game Pass-Abo gespielt werden. Wer sich eine der teureren Premium-Editionen vorbestellt hatte, konnte allerdings auch schon einige Tage vorher loslegen. Starfield gibt es exklusiv für die Xbox Series S/x und den PC.

Welche Bugs sind euch bisher beim Starfield-Zocken untergekommen und was war der witzigste, den ihr gesehen habt?