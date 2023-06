'Total gruselig' – Downgrade-Spekulation um Starfield entbrannt, aber die ist absolut lächerlich

Gut schauen die Charaktere von Starfield wirklich nicht aus, die Downgrade-Vorwürfe sind aber dennoch weit hergeholt.

Dass die Technik eines Bethesda-Rollenspiels kritisch beäugt wird, ist kaum verwunderlich. Im Hinblick auf Bugs hakte es in der Vergangenheit häufig, zudem wirkt die Umsetzung vieler Spielmechaniken zumeist eher rustikal. Und auch grafisch riss die in The Elder Scrolls- und Fallout-Titeln eingesetzte Creation Engine keine Bäume aus.

Starfield macht dahingehend zwar einen deutlich besseren Eindruck, kleinere Schönheitsfehler kochen jetzt aber dennoch hoch, vor allem, da früheres Material mehr versprochen hat.

„Das Gameplay von 2022 sieht wie ein Remaster des neuesten Trailers aus“

Sowohl auf Reddit als auch in der Berichterstattung einiger Videospieleseiten werden die Modelle von Nebencharakteren auf den Prüfstand gestellt. Das Fazit scheint dabei einhellig zu sein: Starfield sah früher besser aus!

Als Basis für den Vergleich dienen dabei das erste Gameplay-Video von 2022 und das aktuelle Xbox-Showcase sowie die daran angeschlossene Starfield Direct.

Sarah Morgan, eine unserer Crew-Gefährtinnen, wird dabei vielfach von den Kommentierenden genannt. Ihre Gesichtstextur sei im ersten Videomaterial zum Spiel detaillierter gewesen.

Hier seht ihr den Vergleich:

Die Haare sind im 2023er Video weitaus feiner modelliert, das Gesicht der Dame ist aber tatsächlich blasser und auch unschärfer texturiert. (Bildquelle: Cycu1 / Youtube)

Oftmals werden außerdem ihre Augen bemängelt, die im jüngsten Trailer übermäßig hell und dadurch regelrecht "gruselig" beziehungsweise unecht wirken. Der dunklere Look sei für viele hingegen natürlicher, trotz des unrealistischen Glanzes, der über den Pupillen liegt.

Hier scheint sich Bethesda tatsächlich für einen stilisierten Look entschieden zu haben, der dafür sorgt, dass die Iris der Charaktere stark hervorgehoben wird. Beziehungsweise die Augenfarbe nicht mehr mit dem komplexen Beleuchtungssystem harmoniert.

Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass durch die Komprimierung von Youtube und Twitch Details verloren gehen. Hochauflösende Screenshots sehen dagegen klar besser aus. So wie dieser, der auf der Shop-Seite von Starfield geteilt wurde:

Bethesda hat sich zweifelsohne bei den Charakteren für einen unrealistischeren (aber damit kohärenteren) Stil entschieden, die Augenfarbe ist aber dennoch ein bisschen drüber.

Außerdem ist in Bewegung deutlich zu erkennen, dass die Mimik der NPCs dezenter geworden ist, Animationen sind in Dialogen also nicht mehr so übertrieben. Damit wirken sie vielleicht nicht mehr ganz so lebhaft, ihre Gesichtsmuskeln entgleisen aber auch nicht mehr so wie in früheren Bethesda-RPGs.

Hier etwa Oblivion:

Oblivion ist im Nachhinein ein urkomische Spielerfahrung. (Bildquelle: imdb)

Mehr Up- als Downgrade

Im Video, das die Downgrade-Debatte entfachte, wurden noch weitere Szenen aus den beiden Trailern zu Starfield verglichen. In denen wird deutlich, dass das Spiel innerhalb eines Jahres gewaltige Sprünge gemacht hat:

Unter anderem bei der Beleuchtung. Im ersten Gameplay-Video war das raffinierte Beleuchtungssystem, das sogar die Distanz eines Planeten zum nächsten Stern sowie vielfältige Farbspektren einbezieht, allem Anschein nach noch nicht vollumfänglich implementiert.

Dadurch wirken viele Szenen blaustichig, Schatten werden extrem hart geworfen. So wie in dieser Kolonie:

Die neuen Videos sind hingegen farblich viel abwechslungsreicher, stellen realistische Schatten dar und kommen mit volumetrischem Licht daher. Letzteres trägt seinen Teil zum abgeänderten Look bei, Überstrahleffekte und Reflexionen sind im "neuen" Starfield quasi an der Tagesordnung.

Einige Gegenden wurden zudem optisch ordentlich aufgewertet, so wie diese:

An vereinzelten Stellen sorgen die realistischen Lichtverhältnisse und etliche Abänderungen bei den Kamerawinkeln aber auch dafür, dass Starfield im aktuelleren Zustand blasser und flacher aussieht.

Das ist eben der Nachteil einer dynamischen Beleuchtung: Nicht jede Einstellung sieht zu jeder Zeit perfekt aus, die Entwickler*innen haben dann einfach keine Kontrolle mehr über das letztendliche Ergebnis.

Andersherum betrachtet könnte man aber auch sagen, dass wir als Spieler*innen froh darüber sein können, dass Bethesda nicht jede Sequenz des jüngsten Trailers und der Starfield Direct glattgebügelt hat, sondern wir tatsächlich sehen konnten, wie Starfield als fertiges Produkt ausschaut.

Und unserer Ansicht nach ist das absolut nicht verkehrt. Nur... Naja, bei der Mimik der Charaktere könnte sich wirklich noch ein bisschen tun. Die wirkt tatsächlich altbacken.

Welcher Stil von Starfield gefällt euch besser? Der aus dem ersten oder aus dem aktuellen Trailer?