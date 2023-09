Starfields unpräzise Controller-Steuerung: Mit dieser Einstellung verbessert ihr die Kämpfe massiv

Bei der Stick-Steuerung von Starfield kommt sogar Sarah ins Grübeln. Aber wir haben eine Lösung.

Fühlen sich die Schießereien in Starfield für euch ein bisschen störrisch an? Dann könnte das an der Empfindlichkeit der Analog-Sticks mit der Standard-Steuerung liegen. Bethesda verfolgt dabei nämlich einen Ansatz, der nicht wirklich intuitiv ist. Wir zeigen euch, wie ihr das Problem mit nur zwei Einstellungen löst.

Vertikale und horizontale Empfindlichkeit sind standardmäßig unausgeglichen

In Third-Person-Shootern wie Gears of War oder Uncharted ist es nicht unüblich, die horizontale Blickempfindlichkeit höher als die vertikale einzustellen. Dadurch sind schnellere Drehungen möglich und ihr huscht flotter von Deckung zu Deckung.

Dieselbe Einstellung sorgt in der Ego-Perspektive jedoch für Probleme: Diagonales Zielen fühlt sich ungenau an, da sich der Bildausschnitt viel schneller nach links und rechts, statt nach oben und unten verschiebt.

Und genau daran dürfte Starfield für einige Spieler*innen kränkeln: In der Standard-Einstellung ist die horizontale Beschleunigung deutlich höher als die vertikale, obwohl die Balken im Einstellungsmenü eine gleiche Empfindlichkeit suggerieren.

Das ist unsere Lösung:

Wir haben bei unseren Einstellungen das Tempo beider Achsen angeglichen und so für einen linearen Anstieg gesorgt.

Ihr reduziert dafür die Blick-Empfindlichkeit H im Menü Steuerung auf 30 Prozent, Blick-Empfindlichkeit V erhöht ihr auf 55 Prozent – die ist von Haus aus ein bisschen zu niedrig eingestellt.

Wiederholt das Ganze bei der Zielempfindlichkeit H und Zielempfindlichkeit V knapp darunter.

Zusammengefasst kommt ihr also auf folgende Werte:

Blick-Empfindlichkeit V: 55 Prozent

55 Prozent Blick-Empfindlichkeit H: 30 Prozent

30 Prozent Zielempfindlichkeit V: 55 Prozent

55 Prozent Zielempfindlichkeit H: 30 Prozent

So sollten eure Empfindlichkeitsbalken im Spiel aussehen:

Um diese vier Einstellungen geht es.

Ist euch unsere Empfehlung zu langsam, müsst ihr sowohl die V- als auch die H-Balken gleichmäßig steigern, damit die Linearität beibehalten wird.

Und das war es dann auch schon! Seid ihr eher Shooter wie Call of Duty oder Halo gewöhnt, solltet ihr jetzt Söldnern und Aliens präzise die Energieladungen um die Ohren hauen können.

Insbesondere diagonale und vertikale Gun Fights sollten jetzt fluppiger von der Hand gehen.

Wir haben noch einen weiteren Steuerungstipp für euch:

Da wir gerade bei Call of Duty und Halo waren – springt ihr dort normalerweise auf A? Dann könnt ihr das auch in Starfield! Dort ist normalerweise Y für Sprünge vorgesehen, unter Tastenbelegung könnt ihr die Funktion der A-Taste (Standard: Aktivieren) aber einfach mit Y (Standard: Springen) tauschen.

Beachtet dabei jedoch, dass ihr im selben Atemzug die Taste für Bauen/Bestätigen/Bearbeiten im Reiter Aussenposten (etwa mittig) ebenfalls auf Y ändert! Ansonsten kann es zu Konflikten mit anderen Knöpfen kommen.

Gelungene Bedienung, mit einer ärgerlichen Eigenheit

Obwohl Starfield über ein extrem komplexes Steuerungsschema verfügt, lässt sich der Titel unkompliziert steuern. Zumindest sofern wir die Stick-Empfindlichkeit nicht einberechnen, die für mehrere Spieler*innen in unserer Redaktion eine Hürde darstellte.

Mit unserer Änderung kamen wir aber viel besser zurecht und ihr ja vielleicht auch?

Oder gefällt euch die Standard-Einstellung besser? Nehmt ihr vielleicht sogar ganz andere Werte? Lasst es uns wissen!