Nun also doch: Starfield bekommt 60 fps-Modus, doch nicht alle Xbox-Spieler haben etwas davon

Starfield ist vor wenigen Monaten erschienen und hatte dabei einiges an Kritik einzustecken. Das hat Bethesda aber nicht abgehalten, weiter an dem Spiel zu schrauben. Jetzt steht das nächste große Update an und hat endlich den von vielen bereits abgeschriebenen 60 fps-Modus mit an Bord.

Wann erscheint das Update 4? Am 15. Mai, eine genaue Uhrzeit ist noch unbekannt.

Starfield erhält den 60 fps-Modus, jedoch nur auf Xbox Series X

Starfield bot seit Launch auf den Konsolen lediglich einen 30 fps-Modus an, was für sehr viel Kritik sorgte. Das ist jetzt jedoch Geschichte, denn mit Update 4 wird es gleich zwei neue Grafik-Modi geben:

Performance: Mit diesem Modus könnt ihr 60 fps einschalten als Framerate-Ziel

Mit diesem Modus könnt ihr einschalten als Framerate-Ziel VRR: Auf Fernsehern und Monitoren, die VRR unterstützen, könnt ihr zusätzlich noch VRR 60 oder auch VRR 40 einschalten, um für ein runderes Erlebnis trotz möglichen Drops zu sorgen.

Nicht auf der Xbox Series S: Dabei ist sehr wichtig zu erwähnen, dass ihr diese Modi nur einschalten könnt, wenn ihr auf einer Xbox Series X spielt. Somit bleibt es auf dem schwächeren Modell bei den 30 fps.

Alle Neuerungen durch Update 4 könnt ihr euch hier anschauen:

5:32 Starfield: Alle Neuerungen des großen Mai-Updates auf einen Blick

Diese Verbesserungen erwarten euch zusätzlich

Wir ihr im oberen Trailer sehen könnt, wird es super viele Neuerungen abseits von den technischen Verbesserungen geben:

Granular einstellbarer Schwierigkeitsgrad (verändert wie viel XP ihr bekommt) Kämpfe am Boden oder im Weltall leichter oder schwerer machen mehr oder weniger Tragekapazität wie viel ihr bei Händlern verkaufen könnt

Überarbeitete Map auf den Planeten mit mehr Symbolen

Deko-Modus in dem ihr frei euer eigenes Schiff einrichten könnt

Eure Traits und das Charakter-Aussehen könnt ihr nachträglich ändern

Das ist aber noch nicht alles: Wie die Entwickler verraten haben, wird es noch mehr Updates geben. Das große Feature, was bereits verraten wurde ist, dass es ein Fahrzeug geben wird, mit dem ihr auch auf den Planeten herumfahren könnt. Zudem sind bereits die ersten Tests für die offiziellen Mods gestartet, weshalb ihr hier bald von Creations profitieren könnt.

Starfield bekommt das neue Update am 15. Mai und im Herbst folgt dann der DLC namens Shattered Space. Ziemlich wahrscheinlich bekommen wir dazu nächsten Monat mehr Infos, wenn Bethesda im Rahmen des kommenden Xbox Showcases am 09. Juni die Neuheiten präsentieren.