Starfield Early Access über den Game Pass: Ihr könnt 5 Tage früher spielen, aber das kostet euch extra

Starfield kommt zum Release direkt in den Game Pass.

Am 6. September ist es endlich soweit: Wir können auf PC und Xbox Series X/S in Starfield in den Raumanzug steigen und fremde Planeten erkunden. Für alle, die es gar nicht abwarten können, bietet Bethesda einen Vorabzugang an, der allerdings auch mit extra Kosten verbunden ist.

Der Early Access ist dabei unter anderem in der Digital Premium Edition, die je nach System 99,99 oder 109,99 Euro kostet, oder der 299,99 Euro teuren Constellation Edition enthalten. Es geht zum Glück aber auch etwas günstiger, denn ihr könnt auch die Game Pass-Version direkt upgraden.

So spielt ihr Starfield über den Game Pass

Reicht es euch mit Starfield am 6. September loszulegen, müsst ihr nicht unbedingt die Standard Edition für 79,99 Euro kaufen, sondern könnt auch über den Game Pass spielen. Da Bethesda mittlerweile zu Microsoft gehört, erscheint das heiß ersehnte SciFi-Rollenspiel nämlich Day One im Game Pass – und das sowohl auf dem PC als auch der Xbox Series X/S.

Je nach Game Pass zahlt ihr weniger, sofern euch denn wenige Monate ausreichen und die Abo-Kosten am Ende den Kaufpreis nicht übersteigen:

Game Pass PC: 9,99 Euro im Monat

9,99 Euro im Monat Game Pass Konsole: 10,99 Euro im Monat

10,99 Euro im Monat Game Pass Ultimate (PC+Xbox): 14,99 Euro im Monat

Achtung! Bislang gab es auch Game Pass-Angebote, mit denen wir das Abo für nur einen Euro ausprobieren konnten. Diieses Angebot ist jetzt aber kurz vor Release aus dem Store verschwunden.

Mehr dazu bei unseren Kolleg*innen der GameStar. Zusätzlich haben wir euch unsere große Übersicht zu Starfield noch mitverlinkt:

Early Access über den Game Pass nutzen

Wollte ihr auch über den Game Pass fünf Tage früher spielen, geht auch das, indem ihr euch vorab das Premium-Upgrade holt. Das funktioniert sowohl für die gekaufte als auch die Game Pass-Version des Spiels. Regulär kostet es 34,99 Euro, mit Game Pass spart ihr nochmal 10%. Dann zahlt ihr also 31,49 Euro.

Beim Premium-Upgrade handelt es sich im Grunde um die Digital Premium Edition, die euch nicht nur den Vorabzugang gewährt, sondern auch zusätzliche Inhalte und den Story-DLC Shattered Space, sobald der verfügbar ist.

Achtet im Microsoft Store unbedingt darauf, dass ihr das Upgrade und nicht die eigentliche Digital Premium Edition erwischt, sonst zahlt ihr drauf, wenn ihr eigentlich über den Game Pass spielen wollt.

1:46:20 Starfield: Die Hoffnung auf ein gutes Spiel ist die größte Gefahr

Wann startet der Early Access für Starfield? Am 1. September 2023 um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit dürfen alle losspielen, die auf irgendeine Art und Weise einen Vorabzugang bezahlt haben.

Ob nun mit oder ohne Early Access, ihr könnt den Preload bereits starten, um zum Release auch ja keine Zeit zu verlieren.