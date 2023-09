Starfield gibt euch direkt zu Beginn eine der besten Rüstungen – aber nur wenn ihr einen Trick nutzt

Diesen schicken Raumanzug könnt ihr direkt zum Spielbeginn abgreifen, auch wenn das so gar nicht gedacht ist.

Ein Raumanzug ist in Starfield unverzichtbar, damit wir uns im Weltall und auf den teils nicht lebensfähigen Planeten problemlos bewegen können. Ganz nebenbei schützen sie uns auch noch im Kampf. In gute Anzüge, Helme und Rucksäcke zu investieren, lohnt sich also.

Bis wir uns mit den besten Raumanzügen einkleiden können, vergeht allerdings viel Zeit – so zumindest die Theorie. Dank eines kleinen Tricks können wir uns mit dem MK 1-Set aber auch schon direkt zum Spielbeginn eine der besten Rüstungen schnappen.

Die Vitrine mit der Rüstung befindet sich in der Loge

Das begehrte Stück befindet sich in der unteren Ebene der Loge, dem Hauptquartier der Constellation Organisation, die wir bereits in der ersten Spielstunde betretet, sofern wir denn der Story wie gehabt folgt.

Sobald wir das Gebäude betreten, gehen wir rechts neben der Trepper durch die Tür, weiter bis in den Keller. Unten angekommen laufen wir links entlang, biegen dann rechts ab und gehen den Rest geradeaus durch, bis ihr in eine Raum ankommen, in dem ein abgedecktes Sofa steht. Im gleichen Raum befindet sich auch die gläserne Vitrine mit dem Rüstungsset.

Der Trick verlangt Genauigkeit

Normalerweise stehen wir dann erstmal vor der Vitrine und ärgern uns, weil uns der Raumanzug quasi anlächelt, durch ein Meister-Schloss aber verriegelt ist. Schlösser auf diesem hohen Niveau können wir nämlich erst knacken, wenn wir die Technik-Fähigkeit 'Sicherheit' ausreichend gelevelt haben, was direkt zum Spielbeginn natürlich nicht der Fall ist.

Das macht allerdings nichts, wenn man denn weiß, worauf es ankommt: Stellen wir uns nämlich passend vor die Vitrine, so dass wir durch den Schlitz zwischen Tür und Vitrinenwand gucken können, dann können wir die Ausstellungspuppe, auf der die Rüstung platziert ist, einfach anwählen und alles looten.

Wir haben diesen Trick, den wir bei Patrick Maka entdeckt haben, auf der Xbox Series X/S selbst erfolgreich ausprobiert. Mit etwas Millimeterarbeit konnten wir so an den Raumanzug gelangen, ohne das Schloss knacken zu müssen. An der Controller-Empfindlichkeit mussten wir dafür nicht schrauben. Sollte es bei euch nicht klappen, wäre es aber möglich, so Abhilfe zu schaffen.

Die MK I-Rüstung ist nicht nur schick

Das Rüstungsset besteht aus drei Teilen, die optisch aufeinander abgestimmt sind:

Anzug: MK I

Helm: MK I

MK I Rucksack

Gerade zu Spielbeginn übertrifft der Raumanzug mit seinen hohen Werte die anderer Anzüge locker. Aber auch im späteren Spielverlauf reicht die MI 1-Ausstattung in den meisten Fällen aus. Die Werte liegen nur leicht unter denen der legendären Sternenblut-Rüstung.

Wollt ihr die MK 1-Rüstung ohne großen Aufwand erhalten, solltet ihr euch aber beeilen! Dass wir uns den Raumanzug so ergaunern, hat das Entwicklerteam von Bethesda sicherlich nicht beabsichtigt. Es ist also gut denkbar, dass es mit einem zukünftigen Update rausgepatch wird.

Was sagt ihr zu dem Raumanzug? Schnappt ihr ihn euch zum Spielbeginn, oder wollt ihr lieber auf normale Weise gute Ausrüstung erspielen?