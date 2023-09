Starfield Schlösserknacken: So öffnet ihr jedes Schloss im Minispiel

Wie in jedem Bethesda-Spiel werdet ihr für den besten Loot ordentlich Truhen plündern müssen.

Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt Starfield in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor in einem Bethesda Rollenspiel gesehen hat. Das gilt auch für das Schlösserknacken, was sich schon seit Jahrzehnten immer gleich anfühlte. Dietrich rein, vorsichtig drehen, bis man Widerstand hat, neu positionieren und schließlich öffnen.

In Starfield gibts stattdessen ein kleines Rätsel und leider auch ein recht unzureichendes Tutorial. Doch keine Sorge, wir helfen euch auf die Sprünge.

So funktioniert das Minispiel

Digidietriche findet ihr überall in der Welt, könnt sie aber auch bei den meisten Händlern kaufen.

Versucht ihr ein Schloss zu knacken, dann könnt ihr diesmal die Zylinder im Inneren selbst sehen, die ihr mit Digidietrichen aufsperren müsst. Ziel ist es, dass ihr alle Lücken in den Kreisen schließt. Das erreicht ihr mit den Ringen auf der rechten Seite. Wählt einen davon aus und dreht sie dann so, dass alle Pins in Lücken einrasten. Habt ihr einen Ring komplett geschlossen, dann geht es beim nächsten Ring weiter.

Einfache Schlösser haben zwei Zylinder und vier Dietrich-Ringe. Hier gilt immer die Regel, dass zwei Dietrich-Ringe pro Zylinder gebraucht werden. Sucht euch am besten einen Ring aus und dreht ihn so zurecht, dass ihr theoretisch alle Pins einrasten lassen könntet. Schaut euch danach an, was ihr sonst noch für Dietrich-Ringe habt und ob die in die verbliebenen Löcher passen. Findet ihr keinen passenden, dann versucht vielleicht einen anderen. Rastet die Ringe erst dann ein, wenn ihr euch sicher seid, um nicht unnötig einen eurer Digidietriche zu zerstören

Bei Einsteiger-Schlössern ist das alles noch recht simpel, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Aber das Schlösserknacken wird um einiges komplizierter, wenn ihr vor schwierigeren Varianten steht.

Komplexe Schlösser knacken

Um Schlösser mit höherem Level zu knacken, müsst ihr in die Technik-Fähigkeit Sicherheit investieren. Die haben nicht nur mehr Zylinder, sondern auch viel mehr Auswahl an Dietrich-Ringen, die nun nicht mehr alle zur Lösung des Rätsels beitragen.

Als Ausgleich schaltet ihr aber auch zusätzliche Hilfen frei, um euch das Schlösserknacken um einiges zu erleichtern.

So könnt ihr mit erfolgreichem Schlösserknacken automatische Versuche aufbauen, die ihr mit der Y-Taste auslöst. Dann wird automatisch ein passender Ring aus der Sammlung ausgesucht.

Auf Stufe 2 verfärbt sich der Zylinder blau, wenn der Dietrich-Ring theoretisch passt. Damit könnt ihr dann schon einmal mehrere Ringe ausschließen. Auf Stufe 4 könnt ihr sogar einen zusätzlichen Dietrich benutzen, um alle unnötigen Ringe zu löschen, was gerade bei Meister-Schlössern einen echten Segen darstellt.

Sicherheit gibt euch mehrere Hilfen zum Schlossknacken. So werden Zylinder blau, wenn ein Dietrich-Ring passt.

Solltet ihr euch wirklich komplett vertan haben und kein Ring passt so richtig, dann könnt ihr das Schloss mit einem zusätzlichen Dietrich zurücksetzen. Drückt dafür die X-Taste.

Wie gefällt euch das neue Schlossknacken-Minispiel? Besser als vorher oder doch auf Dauer zu nervig?