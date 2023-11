'Das ist nicht langweilig': Starfield-Entwickler antworten auf negative User-Kommentare

Starfield ist Bethesdas erste neue RPG-Marke seit über 20 Jahren.

Zu jedem großen Spiele-Release gibt es mittlerweile unzählige User-Kommentare und -Bewertungen auf Plattformen wie Steam, Metacritic und Co. Und obwohl wir davon ausgehen, dass die betroffenen Entwickler*innen viele dieser Kommentare lesen, ist es ziemlich ungewöhnlich, dass sie auch darauf antworten – zumindest, wenn es um große Produktionen geht.

Wie IGN bemerkt hat, ist genau das aber bei einigen User-Kommentaren auf Steam passiert – und zwar beim aktuellen Bethesda-RPG Starfield. Dort meldeten sich nämlich Vertreter*innen des Studios und sahen sich bei einigen Bewertungen offenbar gezwungen, dazu direkt Stellung zu nehmen.

Da sie ziemlich erklärend verfasst sind, wirken manche der Antworten ziemlich kurios. Unter diesen Kommentar beispielsweise, der unter anderem die leeren Planeten bemängelte und das Spiel als "Langweilig und überbewertet" betitelte, schrieb "Bethesda_Kraken" folgendes:

Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Und unter einer Bewertung, die insbesondere die repetitiven Aufgaben und sich ständig wiederholende Elemente kritisierte, heißt es in der Antwort:

"Grüße,



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine Bewertung für Starfield zu hinterlassen!

Du kannst fliegen, du kannst schießen, du kannst abbauen, du kannst plündern!



Starfield ist ein Rollenspiel mit hunderten von Stunden an Quests und Charakteren, die es zu treffen gilt. Die meisten Quests hängen auch von den Fähigkeiten und Entscheidungen deines Charakters ab, was den Ausgang deines Spielverlaufs massiv verändert. Versuchen Sie, verschiedene Charaktere zu erstellen, deren Hintergründe und Eigenschaften mit denen Ihres vorherigen Charakters kollidieren oder ihm entgegengesetzt sind. Sie werden das Gefühl haben, ein völlig anderes Spiel zu spielen. Wenn du Punkte in andere Fähigkeiten eines Charakters steckst, den du zuvor erstellt hast, musst du jetzt völlig andere Entscheidungen treffen und dich anderen Schwierigkeiten stellen.



Starfield ist so vielschichtig, dass Sie nach Hunderten von Spielstunden Dinge entdecken werden, von denen Sie nie wussten, dass sie möglich sind.



Selbst nach Abschluss der Hauptgeschichte ist Ihr Abenteuer nicht zu Ende! Du kannst mit New Game+ weitermachen, um Starfield und alles, was es dort draußen gibt, weiter zu erforschen!

Niemals aufhören zu erforschen!



Bethesda Kundenbetreuung"