Starfield ist noch gar nicht draußen, aber dieser Fan hat schon 400 Seiten Infos gesammelt

Starfield ersteckt sich über eine riesige Spielwelt mit vielen Planeten.

Starfield hat zwar momentan keinen festen Release-Termin (mehr). Aber zu sagen, dass es wenig Infos über den kommenden Bethesda-Titel geben würde, wäre schlicht falsch. Den Gegenbeweis liefert ein Superfan, der wirklich alles zu Starfield in einem Google-Doc sammelt. Das beeindruckende Dokument hat jetzt schon eine beachtliche Größe von über 400 Seiten erreicht.

Fan sammelt wirklich alle Infos über Starfield und hat vor Release schon 400 Seiten

Starfield weckt Hoffnungen in vielen Fans. So auch bei diesem hier. Der verbindet jedoch eine sehr spezielle Geschichte mit Bethesdas großen RPGs, vor allem aber auch mit der Raumfahrt – er ist in der Nähe des Kennedy Space Centers aufgewachsen und seine Familie arbeite seit Langem an Raketen.

Kein Wunder also, dass Gokamo schon seit der Trademark-Registrierung des Names Starfield sehnsüchtig darauf wartet. Irgendwann reifte der Entschluss in ihm, alles über das Spiel zu sammeln. Und wir meinen damit wirklich alles.

Das steckt drin: In diesem Google-Dokument von Gokamo zu Starfield finden sich sämtliche Info-Schnipsel, Leaks, Screenshots, Videos, Interviews und alles andere. Jedes einzelne Häppchen zu Starfield, das bisher veröffentlicht wurde, gibt es hier zu bestaunen.

Aber nicht nur das Rohmaterial: Zu den meisten Inhalten finden sich auch noch Anmerkungen oder Querverweise. Selbstverständlich sind stets auch die Quellen verlinkt und das Ganze kommt wirklich äußerst gewissenhaft und ausführlich daher.

Komplett am Stück durchlesen lässt sich das kaum – oder zumindest wirkt ein derartiges Vorhaben wenig sinnvoll. Aber wollt ihr irgendetwas Spezielles über Starfield wissen, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Das Dokument ist ein gigantisches Nachschlagewerk, das seinesgleichen sucht.

Egal, ob es um Raumschiffe, Fraktionen, Städte, Planeten oder irgendetwas anderes geht: Solange es bereits irgendwie im Zusammenhang mit Starfield veröffentlicht wurde, findet ihr es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hier.

Hier könnt ihr euch Vorschau-Video zu Starfield ansehen:

13:44 Starfield - 10 neue Infos zum Bethesda-Rollenspiel

Wir sind gespannt, ob Gokamo damit auch weiter macht, wenn Starfield erscheint. Es könnte gut sein, dass wir es dann mit einem sehr ausführlichen Guide voller Hintergründe mit allem Drum und Dran zu tun bekommen. Hoffentlich wird diesem Fan seine Arbeit irgendwann auch gebührend entlohnt.

Wie findet ihr das Dokument? Habt ihr schon etwas entdeckt, das vielleicht trotz allem doch noch fehlt?