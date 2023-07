Starfield-Fan baut in 200 Stunden kompletten Skilltree zusammen - und der hat es wahrlich in sich

Im Skilltree von Starfield können sich RPG-Fans gewiss austoben.

Zwar erscheint Starfield erst am 06. September, dank reichlich veröffentlichtem Videomaterial seitens Bethesda konnten wir jedoch schon einen genaueren Blick ins kommende Sci-Fi-Rollenspiel für Xbox Series X/S und PC werfen. So wissen wir unter anderem bereits von 15 unterschiedlichen Waffen, mit denen wir uns durch die Galaxie ballern und konnten schon einen guten Eindruck vom Skilltree bekommen.

Einen so guten sogar, dass ein Redditor jetzt in über 200 Stunden sämtliche bekannte Fähigkeiten zusammengetragen und feinst säuberlich in einem 44 Seiten starken Dokument aufgelistet hat. Seine wichtigsten und überaus spannenden Erkenntnisse wollen wir hier mit euch teilen.

Der Fähigkeitenbaum aus Starfield ist mächtig

Damit ihr einen schnellen Überblick vom Skilltree bekommt, hier aufgelistet die wichtigsten Infos aus dem Reddit-Post von User Asd8dhd.

Bislang sind über 60 individuelle Skills bekannt

bekannt Alle Skills gehören einer von insgesamt fünf Kategorien an: Physisch, Sozial, Kampf, Wissenschaft und Technik

an: Physisch, Sozial, Kampf, Wissenschaft und Technik Jede Fähigkeit besteht aus vier Verbesserungsstufen : Novize, Fortgeschritten, Experte und Meister

: Novize, Fortgeschritten, Experte und Meister Es werden 16 Fähigkeitenpunkte benötigt, um den jeweiligen Skill komplett aufzuleveln

Den Skilltree könnt ihr euch hier auf dem Bild oder etwas hochaufgelöster auf Reddit anschauen:

Aufgrund des schier enormen Arbeitsaufwands und dem Fakt, dass alle Informationen ohne Starfield zu spielen zusammengetragen wurden, kann es sein, dass sich im umfangreichen Dokument noch der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat, wie Redditor Asd8dhd schreibt.

Findet die Starfield-Community eine scheinbar inkorrekte Information, will er weiter nachforschen und seinen Fähigkeitenbaum ausbessern.

Für all die Hingabe und den enormen Zeitaufwand an dieser Stelle ein großes Lob. Es ist bereits Wochen vor Release toll zu sehen, mit welcher Leidenschaft einige Personen mit dabei sind. Vielleicht geht es euch auch so, aber solche Infos machen Lust auf den Release und alles was danach aus der Starfield-Community kommt.

Was sagt ihr zu diesem mächtigen Skilltree-Dokument und wie gefällt euch der Fähigkeitenbaum bislang?