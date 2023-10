'Stabile 3 fps': Starfield-Fan bringt seine Konsole fast zum Absturz, weil er mit seiner Müllhalde herumspielt

Es ist immer wieder faszinierend, auf welche Ideen manche Spieler*innen kommen, wenn man ihnen in Spielen bestimmte Freiheiten lässt. In Starfield gab es in den vergangenen Wochen einige Kuriositäten zu bewundern, etwa den Fan, der so riesige Raumschiffe baut, dass sie nicht mehr ins Bild passen. Es gibt aber offenbar auch Leute, die andere riesige Dinge im Spiel bauen – zum Beispiel Müllhalden.

Und zu diesen Leuten gehört mrpickle123, der auf Reddit seine Müllhalde vorgestellt hat. Im Thread "Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es gibt unendlich Lagerungskapazitäten in der Lodge" berichtete er, dass er in seinem New Game Plus-Durchgang in Starfield nur Items gesammelt und in die Lodge gebracht habe – über 100 Stunden lang.

Müllmassen lassen Xbox Series X ordentlich schwitzen

Dazu gehörten unter anderem Waffen, Rüstungen und ... Feuerlöscher. Denn von Anfang an war der Plan, den gesamten Item-Haufen mithilfe von diesen irgendwann in die Luft zu jagen. Ein kurzes Video zeigt die beeindruckende Müllhalde, die die Xbox Series X von mrpickle aber ganz offenbar auch an ihre Grenzen bringt.

Denn die Framerate geht ab einem gewissen Zeitpunkt rapide in den Keller und zwar derart, dass man fürchten muss, dass sich die Konsole ob der zu berechnenden Item-Mengen komplett verabschiedet, insbesondere bei der Feuerlöscher-Explosion.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Ruckel-Müllhalde rettet vielen den Tag

In den Kommentaren schwankt die Stimmung zwischen belustigt und erstaunt, die meisten sind aber vor allem beeindruckt von den gewaltigen Müllmassen in der Lodge von mrpickle123 – und der niedrigen Framerate:

Trogdordaburninator3 schreibt etwa:

"Mein Telefon explodierte, als er die Treppe herunterkam, was war da los?"

Und Selfmade-Darks0lsv3t kommentiert trocken:

"Stabile 3 fps."

Vielen hat das kurze Video jedenfalls ganz offenkundig den Tag gerettet, das dokumentieren jedenfalls die zahlreichen "Ich habe so doll gegrinst, wie schon lange nicht mehr"-Kommentare.

Starfield ist im September 2023 für die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Das SciFi-RPG bescherte unter anderem den Game Pass-Abozahlen einen ordentlichen Boost. Wie Microsofts CEO Satya Nadella kürzlich mitteilte, brach Starfield sogar den Rekord für den Titel mit den meisten abgeschlossenen Abos an einem Tag.