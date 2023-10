'Als Pirat spielen ist Mist': Starfield-Fan will böse sein und wird nur bestraft

Diese Starfield-Piratin mit schickem Hut hat eine Beschwerde.

Es ist der Klassiker schlechthin: Ein Rollenspiel beim zweiten Durchlauf einfach mal als Bösewicht spielen und schauen, wie die Spielwelt auf unsere Untaten reagiert – In Starfield reagiert sie mit Strafen, die so richtig wehtun, wie ein Reddit-User in seinem ausführlichen Beitrag festhält. "Als Pirat spielen ist Mist", lautet das Fazit des Fans.

Starfield-Fan ist frustriert von 'bösem' Spieldurchlauf

Redditor Nyaos schildert seine Erfahrung und verrät dazu, ganz traditionell in jedem Bethesda-Spiel beim zweiten Durchlauf einen Bösewicht zu spielen. Der Fan kommentiert:

Oh Gott, sie wollen nicht, dass du das tust. Ich könnte zahllose über zahllose Beispiele heruntertippen, wie das Spiel komplett dabei versagt, dich als Bösewicht rollenspielen zu lassen, während du gleichzeitig Quests absolvierst [...].

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Kritik besteht wesentlich darin, wie hart die Strafen für Verbrechen ausfallen; auch wenn es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit diesen Situationen umzugehen. Nyaos beschreibt als Beispiel einen Überfall auf ein Schiff, bei dem der Fan die Crew überzeugt hat, ihm alle Fracht zu geben und sie danach laufen lässt.

Das Kopfgeld, das auf den Punkt gefolgt sei, habe den Reddit-User vor richtig große Probleme gestellt. Die über 100K aufzutreiben, die auf den Charakter des Fans ausgesetzt wurden, seien für ihn in einer annehmbaren Zeit nicht möglich gewesen.

Die Alternativen seien aber auch nicht besser gewesen. Ins Gefängnis zu gehen, hätte nämlich 10K Erfahrungspunkte gekostet. Der Trick, zuerst zu leveln, habe ebenfalls nicht funktioniert, da die Erfahrungspunkte trotzdem einfach als Minus zu Buche geschlagen haben und es auch hier wiederum extrem lange gedauert hätte, diese wieder zu verdienen.

Auch mit dem Kopfgeld zu leben, sei eine schlechte Option gewesen, da es ihn – so der Fan – von sämtlichen wichtigen Orten wie großen Städten ferngehalten habe. Er sei dort attackiert worden, sobald er das Schiff verlassen habe.

In den Kommentaren stimmen viele User zu und teilen eigene Erfahrungen. Einige Personen haben auch Tipps auf Lager, die bei Verbrechen helfen sollen. So findet beispielsweise LordOfArrakis, böse spielen, sei gar nicht so schlimm und empfiehlt, mit dem Kopfgeld zu leben und die Schnellreise nach New Atlantis zu nutzen.

Auf den United Colonies-Planeten die Security auszuschalten, sei nicht zu schwierig und, so der User: "Du bist ein Badass Pirat, das ist voll dein Ding."

Habt ihr schon eigene Erfahrungen mit einem bösen Spieldurchlauf in Starfield gesammelt? Wem stimmt ihr zu?