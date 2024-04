Starfield lebt noch: Bethesda kündigt großes Update und groben DLC-Release an

Starfield bekommt noch dieses Jahr einen DLC sowie bald ein neues Update.

Starfield war eines der Spiele, das vor dem Release immensen Hype aufgebaut hat. Dann kam die Veröffentlichung und damit bei vielen Fans die Ernüchterung. Aber Bethesda gibt den Titel nicht auf und arbeitet weiterhin an Verbesserungen und neuen Inhalten – auch wenn die Updates eher langsam und spärlich kommen.

Bald gibt's aber wieder etwas Neues: Der DLC-Release Shattered Space rückt näher und vorher soll noch ein umfangreiches Update erscheinen, das allerlei hilfreiche Verbesserungen einführt.

Starfield: Shattered Space-DLC hat einen Release-Zeitraum

Darum geht's: Noch vor dem Release von Starfield wurde der erste große Story-DLC angekündigt. Er hört auf den Namen Shattered Space und wer die teuerste Starfield-Fassung gekauft hat, bekommt die Erweiterung ohne zusätzliche Kosten. Jetzt wissen wir endlich mehr über den Release-Zeitraum.

Wann kommt der DLC? Einen genauen Termin verrät Bethesda leider immer noch nicht, aber dafür wurde jetzt immerhin schon einmal der grobe Zeitraum genauer eingegrenzt. In einem Interview mit Kinda Funny erklärt Bethesdas Todd Howard, dass Shattered Space noch im Herbst dieses Jahres erscheinen soll.

1:45:14 Unsere Starfield-Tester Dennis und Peter im Talk über ihre Wertung

Etwas gedulden müssen wir uns also immer noch, bis der DLC kommt, aber immerhin nicht mehr bis zum Jahresende. Schneller geht es da mit dem nächsten Update.

Wann genau kommt das Update? Es kann nicht mehr lange dauern. Laut Todd Howard soll der kommende Patch für Starfield noch in dieser Woche angekündigt werden. Das dürfte bedeuten, dass er dann auch schon sehr bald erscheint.

Wie bei den vorherigen Updates ist auch dieses Mal geplant, dass die Veröffentlichung zunächst nur im Beta-Programm von Steam veröffentlicht und anschließend für alle ausgerollt wird. Das dürfte dann in einigen wenigen Wochen der Fall sein.

Das steckt drin: Manches davon hat Todd Howard leider nicht ganz konkret angekündigt, sondern nur angedeutet. Nichtsdestotrotz gehen wir fest davon aus, dass die folgenden Dinge mit dem nächsten großen Patch Einzug halten.

Mehr Möglichkeiten beim Schiffsbau: Laut dem Bethesda-Chef erwarten uns "einige tolle Sachen".

Laut dem Bethesda-Chef erwarten uns "einige tolle Sachen". Städte-Karten: Endlich soll es brauchbare Maps für die Navigation in Städten geben.

Endlich soll es brauchbare Maps für die Navigation in Städten geben. Neue Optionen: Gameplay und Schwierigkeitsgrade lassen sich nach dem Patch offenbar noch genauer und besser an die eigenen Vorlieben anpassen.

Gameplay und Schwierigkeitsgrade lassen sich nach dem Patch offenbar noch genauer und besser an die eigenen Vorlieben anpassen. Neue Darstellungs-Modi auf Konsolen: Vielleicht bekommen wir ja endlich einen Performance-Modus, der mit mehr als 30 FPS läuft. Konkret wurde hier aber leider noch nichts.

Wird das reichen? Auch wenn Starfield jetzt eigentlich alle sechs Wochen ein Content-Update erhalten soll und die meisten dieser Teaser für den nächsten Patch ziemlich vielversprechend klingen, bleibt ein bisschen fraglich, ob sich Starfield damit zu dem Hit aufrappeln kann, den sich viele erhofft hatten.

Was wünscht ihr euch vom DLC und den kommenden Starfield-Updates? Was fehlt dem Spiel eurer Meinung nach am meisten?