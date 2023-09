In Starfield könnt ihr mit einem Formel 1-Wagen druchs All düsen - Diese Raumschiffe solltet ihr nicht verpassen

Starfield lässt euch nicht nur Raumschiffe klauen, sondern auch eure eigenen bauen.

Starfield bietet Spieler*innen einen gigantischen Weltraum-Spielplatz, auf dem ihr natürlich auch haufenweise Raumschiffe bauen könnt. Einige Teile sind hinter Levelgrenzen versteckt und das Ganze kostet natürlich, aber im Lauf der Zeit lassen sich wirklich abgefahrene Kreationen basteln. Wie zum Beispiel ein fliegendes Sandwich oder ein Formel 1-Auto. Klingt komisch, ist aber so!

In Starfield könnt ihr sogar mit einem Formel 1-Auto durch den Weltraum fliegen

Darum geht's: Eines der vielen Systeme, mit denen ihr euch in Starfield die Zeit vertreiben könnt, ist der Raumschiff-Bau. Dabei sind eurer Fantasie nur sehr wenige Grenzen gesetzt und dementsprechend toben sich die Fans bereits seit Tagen ordentlich aus.

Da wäre beispielsweise dieser beeindruckende Formel 1-Flitzer. Nicht gerade das herkömmliche Raumschiff-Design, aber trotzdem eines, das wirklich ordentlich was hermacht:

Star Wars-Schiffe gibt es natürlich ebenfalls jede Menge in Starfield. Also natürlich nicht offiziell, sondern selbstgemachte, versteht sich. Angesichts des Kult-Charakters der vielen Raumschiffe aus Star Wars wäre alles andere auch eine große Überraschung.

Hier hätten wir beispielsweise den Millenium-Falken, dazu gibt es gleich auch noch eine ziemlich ausführliche Bau-Anleitung, falls ihr Han Solos legendäres Schiff selbst nachbauen wollt:

Ein anderer Star Wars- und Starfield-Fan hat sich an einem Sternenzerstörer versucht:

Star Trek steht Star Wars natürlich in nichts nach, wenn es um den Kultstatus seiner Schiffsdesigns geht. Hier seht ihr die Enterprise eines Starfield-Fans:

Aber auch Batman-Fans basteln ihre ganz eigenen Batwing-Entwürfe mit Hilfe des Schiffs-Editors von Starfield. Dieses Raumschiff des Dunklen Ritters kann sich wirklich sehen lassen:

Last, but not least: Es gibt natürlich auch wirklich absurde Builds wie diesen Sandwich-Flieger hier. Der ist gigantisch und erinnert wohl alles andere als zufällig an das Sandwich aus dem allerersten Starfield-Trailer, der für großes Aufsehen gesorgt hat:

Aber in Starfield werden natürlich nicht nur Schiffe gebaut:

Starfield ist seit dem 6. September offiziell für Xbox Series S/X und den PC erschienen, konnte aber von Premium-Käufer*innen für etwas mehr Geld schon einige Tage früher gespielt werden. Ein DLC soll für Bethesdas SciFi-RPG ebenfalls erscheinen, er wurde im Rahmen der teureren Editionen des Spiels angekündigt. Wann genau der DLC erscheint, wird allerdings nicht verraten.

Was ist euer Lieblings-Schiff von den hier gezeigten? Was für coole Kreationen habt ihr vielleicht selbst schon gebastelt?