Keine Waffe kann euch zu gut sein? Dieser Level 92-Spieler hat eine gefunden.

Manche Waffen in Starfield sind so gut, dass es schon fast keinen Spaß mehr macht, sie zu benutzen. Zum Beispiel diese Legendary Particle Beam Rifle, die ein Spieler gefunden hat. Sie ist so "broken", dass er sie nicht einmal benutzen will. Er selbst dürfte sich ganz gut damit auskennen: Immerhin hat er schon viele Stunden Spielzeit investiert und Level 92 erreicht.

Starfield-Fan findert irrwitzig gute Waffe, die schon keinen Spaß mehr macht

Wie mit Cheats spielen: In Starfield könnt ihr offensichtlich Waffen finden, die das Kämpfen im neuen SciFi-RPG von Bethesda komplett sinnlos machen. Zumindest dürfte es den allerwenigsten Spieler*innen noch Spaß machen, wenn sie einfach immer nur gewinnen und alles und jeden mit einigen wenigen Schüssen erledigen.

Vorhang auf für diese Waffe! Die Legendary Particle Beam Rifle macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist nicht nur super selten, sondern auch mit der sehr speziellen Furious-Mod ausgestattet: Mit jedem weiteren Treffer macht sie nämlich noch mehr Schaden als sowieso schon – ganz egal, ob es sich dabei um dasselbe Ziel handelt oder nicht.

Obendrauf kommen noch zweit weitere Besonderheiten: Einmal der sogenannte One Inch Punch, der dafür sorgt, dass die Schüsse aus dieser Waffe wie bei einer Schrotflinte streuen. Allerdings nicht so weit, dass sie auf längere Entfernungen unpraktisch würde, sondern einfach nur, um leichter und besser zu treffen.

Dann wäre da auch noch die gesteigerte Geschwindigkeit, mit der ihr die Knarre abfeuern könnt, was das Ganze abrundet. Ihr seht schon: Dieser Schießprügel lässt wenig Wünsche übrig und macht kurzen Prozess mit allen Gegnern. Dementsprechend reagiert der Finder fast schon negativ auf die unglaublich starke Waffe:

"Diese Knarre ist so kaputt, ich will sie noch nicht einmal benutzen."

Wo gab es die Waffe? Bei einem Random Drop nach dem Erledigen eines Gegners. Ihr könnt also nur auf euer Glück hoffen. Ähnliches berichten in den Kommentaren auch viele andere Menschen, die besonders gute Knarren in Starfield gefunden haben.

Nicht einmal die Stärkste: Höchstwahrscheinlich stellt diese legendäre Waffe noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange dar, ganz im Gegenteil. Zum einen sind auf Reddit längst schon Waffen aufgetaucht, die mehr Schaden pro Schuss machen (ihnen fehlen aber die Mods), zum anderen dürfte sich mit weiter steigendem Level und noch mehr Durchläufen auch die Qualität der Waffen weiter steigern.

Was sagt ihr zu der Waffe? Was war die beste Waffe, die ihr bisher in Starfield gefunden habt?