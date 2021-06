Starfield: Mini-Doku zeigt schon Planeten, Städte, Rüstungen und weitere Details

Starfield wirft seine langen Schatten voraus: Nachdem Bethesdas neues Xbox-RPG auf der E3 einen ersten Trailer und seinen Launch-Termin verpasst bekommen hat, liefert das Studio jetzt noch eine kleine Mini-Doku nach. In Into the Starfield erfahren wir ein bisschen mehr über die Hintergründe und die zugrunde liegenden Ideen, vor allem bekommen wir aber schon eine ganze Menge an Concept Art-Entwürfen zu Gesicht.

Auch erste Hinweise auf die Fraktionen und deren Story gibt es schon.

Into the Starfield verrät schon ein bisschen mehr über das Xbox-RPG als der E3-Trailer

Darum geht's: Into the Starfield wurde von Bethesda nach der gemeinsamen E3-Show mit Microsoft veröffentlicht. In der Mini-Doku sehen wir einige Menschen des Entwicklerstudios bei der Arbeit und werden auf das Xbox-Exclusive und gleichzeitig Bethesdas erste neue Welt seit 25 Jahren eingestimmt.

Das steckt drin: Vor allem gibt es einige kleine, aber feine Details zu sehen. Vor allem ein ganzer Haufen Concept Art, der die Fan-Herzen schon mal höher schlagen lässt. Wir werden offenbar sehr unterschiedliche Planeten erkunden können, wenn die Ideen der Entwürfe alle umgesetzt werden.

Neben Höhlensystemen und stark bewachsenen Geggenden auf Planeten, die an Dschungel erinnern, wird es wohl auch Areale geben, die eher an Wüsten erinnern und von Aliens bevölkert sind. Gut, allzu überraschend dürfte das auf niemanden wirken, aber die Konzepte sehen schon mal sehr cool aus.

Selbstverständlich werden wir uns in Starfield nicht nur in der Wildnis herumtreiben, sondern auch in Siedlungen unterwegs sein. Sowohl in kleineren ...

... als auch in größeren Ansammlungen von Behausungen ...

... bis hin zu riesigen futuristischen Weltraumstädten. So sieht offenbar zumindest der Plan aus.

Wir dürfen auch schon mal einen Blick in eine Art Raumschiff-Hangar oder Werkstatt werfen.

Auch im Hinblick auf die Klamotten, Rüstungen oder Raumanzüge gibt es schon drei Variationen zu sehen. Hier seht ihr einen Teil davon im Wandel:

Fraktionen und Story? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass bei Minute 0:57 Text auf dem Bildschirm zu sehen ist, der womöglich später im fertigen Spiel auftauchen könnte. Dabei handelt es sich um eine Nachricht, in der mehrere Sternensysteme und wohl sogar schon sechs Fraktionen, Regierungen, Organisationen oder ähnliches genannt werden.

Mögliche Fraktionen:

Crimson Fleet: Hierbei könnte es sich womöglich um eine Art Space-Piratenbande handeln.

Hierbei könnte es sich womöglich um eine Art Space-Piratenbande handeln. Freestar Collective: Eventuell ein Zusammenschluss unabhängiger Planeten.

Eventuell ein Zusammenschluss unabhängiger Planeten. SysDef: Eine Art Verteidigungs-Armee des Sternensystems?

Eine Art Verteidigungs-Armee des Sternensystems? Vanguard : Das könnten Söldnertruppen oder eine Spezialeinheit oder ähnliches sein.

: Das könnten Söldnertruppen oder eine Spezialeinheit oder ähnliches sein. MAST: Military, Administrative and Scientific Triumvirate – Vielleicht eine Art UN im Weltraum.

Military, Administrative and Scientific Triumvirate – Vielleicht eine Art UN im Weltraum. United Colonies: Vereinte Kolonien, offenbar ein Zusammenschluss einiger Kolonien, vielleicht als Gegenpart zum Freestar Collective.

Last but not least gibt es da ja auch noch die Constellation, zu der wir als Protagonist*in offenbar gehören. Bisher wissen wir aber natürlich noch nichts Genaueres. Spannend bleibt zum Beispiel die Frage danach, ob wir uns wohl wie bei Fallout, Skyrim und Co. im Laufe des Spiels auch bei Starfield einer Fraktion (oder sogar mehreren?) anschließen können.

Wie gefallen euch die Bilder und das kurze Starfield-Making of? Was davon wollt ihr unbedingt im Spiel sehen?