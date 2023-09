Starfield hat eine geheime Dreckpfütze, die euch mit Loot nur so überschüttet

Starfield lässt euch Loot aus einer Pfütze angeln: It just works!

Ihr könnt in Starfield natürlich nach den Regeln spielen oder euch mit komplizierten Infinite-Money-Glitches herumärgern. Ihr könnt aber auch einfach komplette Händler durch eine Pfütze ausräumen. Klingt komisch, ist aber so: Offenbar lagert Bethesda den guten Loot immer noch unter der Map und so kommt ihr da ganz einfach ran.

Starfield-Fans können Händler durch Pfützen looten und es gilt nicht einmal als Diebstahl

Darum geht's: Wer in Starfield schnell viele Credits und coole Ausrüstung haben will, muss dafür nicht lange spielen. Im Gegenteil. Ihr könnt zum Beispiel in Akila City gleich zwei richtig gute Loot-Spots finden, die euch geradezu mit Items und Credits überschütten.

Wie funktioniert's? Begebt euch in Akila City zu diesem Händler hier, dem Shepherd's General Store:

Das ist der Shepherd's Store, den ihr in Starfield ausräumen könnt.

Direkt davor auf dem Boden befindet sich eine schlammige Pfütze. Duckt ihr euch und untersucht die Pfütze etwas genauer, solltet ihr recht schnell Zugriff auf das komplette Angebot des Ladens bekommen. Ohne etwas dafür bezahlen zu müssen und ohne, dass es als Diebstahl gilt.

Durch diese Pfütze könnt ihr auf das gesamte Händler-Inventar zugreifen.

Das Beste daran ist: Nach 24 Stunden sollte die Loot-Pfütze wieder komplett voll sein. Ihr könnt sie also alle 2 Tage nach Herzenslust ausräumen und nicht nur die Kohle einsacken, sondern den Rest auch noch verkaufen.

Aber es kommt noch dicker: Direkt in derselben Straße gibt es noch einmal so einen Glitch. Dreht ihr euch um und geht zwei Läden weiter, solltet ihr ganz unten in dem Regal, rechts neben der grünen Kiste auf sämtliche Inhalte des Händlers Jaden Ross zugreifen können. Auch hier müsst ihr euch einfach nur ducken und das war es.

Es könnte gut sein, dass sich ähnliche Stellen auch an anderen Plätzen im Spiel finden lassen. Es könnte sich also lohnen, die eine oder andere Starfield-Pfütze in Zukunft etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie in Skyrim: Fans freuen sich einerseits natürlich über den ganzen Gratis-Loot, amüsieren sich andererseits auch über den Bug. Den gab es genau so nämlich auch schon in Skyrim vor 12 Jahren in Form der Dawnstar Caravan-Truhe. Die konnte ebenfalls beliebig oft ausgeräumt werden.

Hier macht sich erneut bemerkbar, dass Bethesda im Grunde immer noch dieselbe (mittlerweile natürlich verbesserte) Engine wie damals nutzt.

Habt ihr auch schon so eine Loot-Stelle entdeckt? Nutzt ihr solche Tricks oder macht euch das den Spaß zunichte?