Starfield erfüllt mit neuem Raumstationen-Modus vielleicht bald großen Fan-Traum

Starfield-Fans können sich demnächst womöglich auch beim Bau ihrer eigenen Raumstationen austoben.

Starfield hat bereits unzählige Möglichkeiten, sich ordentlich auszutoben. Ihr könnt Planeten erkunden, Quests erledigen, Loot abgreifen, Raumschiffe basteln und sogar Außenposten errichten. Aber offenbar ist da noch lange nicht Schluss: Ein Fan hat nämlich ziemlich ausführliche Hinweise darauf gefunden, dass wir in Starfield irgendwann demnächst wohl unsere eigenen Raumstationen bauen könnten.

Starfield lässt uns bald vielleicht sogar eigene Raumstationen bauen und verwalten

Darum geht's: Wenn wir uns überlegen, was in Starfield noch fehlt, ist der Wunsch danach, eine eigene Raumstation zu basteln, ziemlich naheliegend. Immerhin können wir schon richtig coole Raumschiffe bauen und Außenposten hochziehen. Die Kombination von beidem im Orbit von Planeten bietet sich da natürlich an.

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Fan findet Hinweise: Redditor afonsolage hat sich mit Datamining ausführlich die sogenannten Papyrus-Skripte zu Starfield angesehen und ist dabei auf einige sehr spannende Details gestoßen. Sie lassen Rückschlüsse darauf zu, dass in Zukunft womöglich eine Möglichkeit zum Basisbau im Weltraum ins Spiel kommen könnte.

So könnte das funktionieren, auf die folgenden Features gibt es bereits Hinweise:

Wir können eine eigene Raumstation im Orbit besitzen.

Eigene Module bauen und unsere Station anpassen bzw. verändern

Ressourcen- und Energie-Management

Platzieren einer eigenen Lande-Markierung: So lässt sich wohl bestimmen, wo Schiffe andocken können.

Raumschiffe zur Verteidigung zuweisen: Je nach Station können es unterschiedlich viele Schiffe sein.

Die Verteidigungs-Schiffe wären wohl tatsächlich auch sichtbar, wie sie um die Station herumfliegen.

Fans haben auch schon Wünsche: In den Kommentaren wird am häufigsten die Hoffnung geäußert, dass sich auf diesen neuen Raumstationen dann die Ressourcen bündeln lassen. Als Dreh- und Angelpunkt unserer verschiedenen Außenposten und der Raumschiff-Hersteller mit allen Teilen wäre so eine Station der Traum vieler Fans.

Wann könnte das kommen? Mit dem nächsten beziehungsweise ersten DLC. Das würde jedenfalls gut passen und eine Erweiterung könnte die neuen Funktionen im Rahmen zusätzlicher Story-Missionen einführen.

Aber freut euch nicht zu früh: Dieser Fund muss nicht heißen, dass etwas Derartiges wirklich irgendwann ins Spiel kommt. Eventuell war das vielleicht irgendwann einmal geplant, wurde dann aber wieder gestrichen.

Würdet ihr gerne eure eigene Raumstation in Starfield basteln? Was müsste die können und wie würde sie aussehen?