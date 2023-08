Starfield wird riesig, umfangreich und offenbar auch ziemlich abwechslungreich.

Starfield erscheint schon in einer Woche für alle, die die Spezial-Editionen vorbestellt haben. Alle anderen können sich am 6. September in die schier unendlichen Weiten des Space-RPGs stürzen. Darin dürften sie dann erst einmal eine ganze Weile zu tun haben, wenn wir den Aussagen von Bethesdas PR-Chef Pete Hines Glauben schenken wollen.

Der hat Starfield nämlich schon 150 bis 160 Stunden gespielt und meint, dass noch sehr viel mehr Spielstunden im RPG stecken.

Nach 150 Stunden immer noch nicht alles gesehen: Starfield soll mehrere Spiele in einem sein

Das sagt Pete Hines: Das Starfield riesig wird, war spätestens klar, als wir erfahren haben, dass wir über 1.000 Planeten erkunden können. Was für ein langwieriges Unterfangen das aber wird, hat der Bethesda PR-Chef jetzt nochmal deutlich gemacht. Laut seiner Aussage könne er auch nach 160 Stunden mit dem SciFi-RPG noch nicht festlegen, was Starfield eigentlich genau ist:

"Es gibt einfach nicht genug Zeit, [um sagen zu können] 'jetzt hast du genug Starfield gespielt, um zu verstehen, was dieses Spiel ist'. Ich bin bei meinem aktuellen Durchlauf bei 150 bis 160 Stunden und bin noch nicht mal nah dran [es zu verstehen]. Es gibt so viel Zeug, das ich einfach absichtlich noch nicht gemacht habe." (via: YouTube)

Einen Eindruck vom Spiel könnt ihr euch aber zumindest schon einmal in diesem Starfield-Preview verschaffen:

8:34 44 spannende Details zu Starfield

Viele Spiele in einem: Grund dafür sei wohl auch die Vielseitigkeit. Auch in älteren Bethesda-Titeln wie Skyrim oder der Fallout-Reihe habe es immer viele unterschiedliche Dinge zu tun gegeben, aber Starfield hebe das auf eine neue Stufe. Hines geht sogar soweit zu behaupten, dass sich Starfield wie mehrere Spiele in einem anfühle:

"Ich kann meine ganze Zeit damit verbringen, in The Elder Scrolls Blumen zu pflücken, aber das fühlt sich nicht so komplett anders an als das ganze "Space-Game", das es da gibt. Das ganze 'Lebe auf einem Planeten', die freie Erkundung, das Kämpfen, die Entscheidung, welche Fraktionen, welche Seiten."

Aber Vorsicht! Selbstverständlich heißt das nicht, dass ihr mit der Haupt-Storyquest von Starfield satte 160 Stunden beschäftigt sein werdet, hier könnt ihr eher mit rund 40 Stunden rechnen. Es gibt aber wohl einfach so viele Nebenquests und Aktivitäten, dass ihr euch locker so lange damit beschäftigten könnt, wenn ihr wollt.

Unser GamePro-Test zu Starfield soll am 30. August pünktlich zum Fall des Embargos erscheinen.

Wie denkt ihr über die Aussagen von Pete Hines? Freut ihr euch auf dieses Umfangs-Monster und was denkt ihr, womit ihr am meisten Zeit verbringt?