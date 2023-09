Starfield-Spieler entdeckt 'Skyrim-Planeten' mit Fluss und Fans fühlen sich sofort zu Hause

Wenn die Person im Starfield-Anzug nicht wäre, könnte das hier auch beinahe ein Skyrim-Screenshot sein.

Starfield bietet unzählige Planeten voller unterschiedlicher Biome, aber nur sehr wenige Flüsse. Sie sind aber definitiv im Spiel und den Beweis seht ihr unter anderem hier. Als sehr angenehmer und witziger Bonus sieht dieser Planet auch noch aus, als würden wir uns in Bethesdas früherem Fantasy-RPG Skyrim befinden – zur großen Belustigung vieler Fans.

"Good, you’re finally awake": Starfield-Fan findet Skyrim-Planeten mit einem der seltenen Flüsse

Darum geht's: Starfield hat einige handgebaute Inhalte, die ihr vor allem im Lauf der Haupt-Story erleben werdet. Aber es gibt auch unzählige Planeten mit zufälligem Content. Dort können euch verschiedenste Versatzstücke erwarten, was nicht nur Labore oder Raumschiff-Landungen umfasst, sondern zum Beispiel auch Biome.

Wie sieht's mit Flüssen aus? Seit dem Starfield-Launch hält sich hartnäckig das Gerücht, in Starfield würde es keine Flüsse geben. Viele Fans haben bisher nämlich nur die offenbar sehr viel häufigeren Seen und Ozeane zu Gesicht bekommen. Aber das stimmt nicht, es gibt wohl durchaus Flüsse, aber eben nur selten.

Auf Reddit zeigt ein Starfield-Spieler seine Entdeckung eines Flusses. Wahrscheinlich im Scherz schreibt die Person dort, das Spiel habe "aus Versehen einen Fluss generiert". Aber die meisten Kommentator*innen interessieren sich nicht so sehr für den Fluss, sondern für etwas anderes.

Der Skyrim-Planet: Wer Bethesda-Fan ist und schon vor Jahren Elder Scrolls 5: Skyrim gespielt hat, dürfte sich bei den beiden obigen Bildern direkt heimisch und wohlig-nostalgisch fühlen. Es könnte sich bei den Screenshots beinahe auch um Bilder handeln, die direkt aus Skyrim stammen.

Dementsprechend scherzen natürlich viele Community-Mitglieder, der Starfield-Spieler wäre in Skyrim gelandet und es sei gut, dass er endlich wach geworden wäre (in Anspielung auf den Anfang in Skyrim, versteht sich).

Wo finde ich den Planeten? Im Narion-System, es soll sich laut dem Urheber des Posts um den zweiten Planeten von der Sonne aus gesehen handeln. Der Ort liege im Deciduous Wald-Biom und nicht zu weit vom Ozean entfernt.

Geniale Ideen für Mods, DLCs oder NG+: Viele Fans lassen natürlich auch ihrer Fantasie freien Lauf und denken laut darüber nach, wie cool es wäre, innerhalb von Starfield in die Welt von Skyrim zu gelangen. Als alternatives New Game Plus-Szenario wäre so etwas bereits denkbar, aber irgendeine Mod wird früher oder später bestimmt ebenfalls dafür sorgen.

Wie findet ihr die Bilder, den Fluss und den Skyrim-Look in Starfield? Habt ihr auch schon Flüsse gesehen?