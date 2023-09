Starfield: Auge oder Loge in 'Ein hoher Preis' verteidigen? So wirkt sich die Entscheidung aus

Könnt ihr den Hunter aufhalten?

Die Hauptgeschichte von Starfield verläuft eigentlich recht linear. Aber in der elften Mission überrascht euch das RPG mit einer harten Entscheidung. Denn dort werdet ihr direkt von zwei Seiten angegriffen, könnt aber nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein.

Welche Entscheidung müsst ihr treffen?

In "Ein hoher Preis" werdet ihr zur Loge gerufen, denn der geheimnisvolle Hunter ist hinter den Bruchstücken her, die ihr und die Constellation gesammelt habt. Doch bevor ihr die Verteidigung vorbereiten könnt, wird auch das Auge attackiert und zwei eurer Begleiter verletzt.

Nun müsst ihr entscheiden: Entweder bleibt ihr in der Loge und verteidigt die Artefakte, oder ihr eilt euren Freunden auf der Raumstation zur Hilfe. Da beide Einrichtungen entscheidend für euch sind und auch an jedem der Orte Verbündete in Gefahr sind, fällt die Entscheidung nicht leicht.

Spoiler-Warnung! Die nächsten Abschnitte enthalten Spoiler zum Ausgang der Quest. Wir empfehlen euch ein Savegame zu erstellen und die Entscheidungen vielleicht erst selbst auszuprobieren. Ansonsten lest auf eigene Gefahr weiter.

So wirkt sich die Entscheidung aus

Für die Geschichte macht es keinen Unterschied, an welchen der beiden Orte ihr geht. Die Bruchstücke werden nämlich unabhängig davon gerettet und ihr müsst einen neuen Aufbewahrungsort für sie finden. Leider haben eure Begleiter nicht so viel Glück.

Einer eurer Begleiter stirbt garantiert, also Sarah, Sam, Barrett oder Andreja. Zwei sind auf dem Auge und zwei verteidigen die Loge. Je nachdem, an welchem Ort ihr nicht helft, wird einer der anwesenden Begleiter*in sterben und für das restliche Spiel nicht mehr verfügbar sein.

Später wird eine Beerdigung abgehalten, bei der auch Verwandte und Freunde anwesend sind.

Ihr könnt vorher schon beeinflussen wer stirbt

Wer stirbt ist übrigens kein Zufall. Starfield wählt die beiden Begleiter*innen aus, mit denen ihr euch am besten versteht, also den höchsten Beziehungswert habt. Eine Person landet auf dem Auge und die andere in der Loge.

Habt ihr keinerlei Nebenquests gemacht und seid nur der Hauptgeschichte gefolgt, sind dies meistens Sarah und Sam, da ihr mit ihnen einen Teil der Main Story beschreitet. Habt ihr einen Charakter hauptsächlich auf eure Abenteuer mitgenommen, wie Andreja, dann ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eines der Opfer. Passt also auf, dass nicht gerade der Charakter stirbt, mit dem ihr eine Romanze anfangen wollt.

Das heißt aber auch, dass ihr gezielt einen Charakter töten könnt, wenn er euch unsympathisch ist. Wenn ihr vor der Quest die Beziehung mit einer Begleiter*in erhöht, dann könnt ihr sie in dieser Quest loswerden.

Wie habt ihr euch entschieden und wer musste bei euch sterben?