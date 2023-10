Starfield-Fan entdeckt einen Trick, um Raumschiff-Absturzstellen zu generieren – auch wenn mit denen was nicht stimmt

Starfield lässt euch auch Dogfights im All gegen andere Raumschiffe bestreiten – mit spannenden Folgen.

Starfield setzt auf die prozedurale Generierung einiger Inhalte. So werden die 1.000 Planeten mit mehr oder weniger interessanten Orten bestückt, die ihr besuchen könnt. Jetzt ist einem Fan aufgefallen, wie sich offenbar Absturzstellen generieren lassen und das Ganze leuchtet direkt ein: Schießen wir ein Raumschiff im Orbit eines Planeten ab, bekommt der in der Regel eine neue Absturzstelle.

Starfield-Spieler erfreut sich an kleinem, aber feinem Detail: So entstehen offenbar Crash Sites

Darum geht's: In Starfield gibt es zwar über 1.000 Planeten, die wir erkunden können, aber handgemachten Content findet ihr nur auf ein paar wenigen. Die restlichen sind teilweise sogar absichtlich langweilig, weil das laut Entwicklerstudio Bethesda in der Realität eben auch so ist.

Wie uns Starfield gefallen hat, seht ihr hier im Testvideo:

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Absturzstellen gefällig? Zu den POIs (Points of Interest), die ihr auf einem Planeten finden könnt, zählen neben Cryo-Labs auch Raumschiff-Absturzstellen. Die bieten ein kleines bisschen Loot und tauchen allem Anschein nach gar nicht so zufällig auf, wie ihr vielleicht dachtet. Es gibt wohl sogar eine Möglichkeit, sie entstehen zu lassen.

Schießt Raumschiffe ab! Wer Spaß an den Gefechten im All findet, wird doppelt dafür belohnt: Ihr könnt dadurch nämlich anscheinend selbst dafür sorgen, dass auf dem Planeten, in dessen Orbit ihr gekämpft hat, eine neue Absturzstelle generiert wird. Das hat zumindest Redditor sterrre herausgefunden und freut sich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber es gibt einen Wermutstropfen: Offenbar tauchen nicht immer zu Hundert Prozent auch wirklich Absturzstellen auf den Planeten auf, ihr könnt so also wohl nicht verlässlich Unmengen an Loot generieren.

Außerdem sind die Ergebnisse enttäuschend: Es handelt sich dabei immer um ein- und dieselbe Absturzstelle. Sie sieht genau so aus, wie ihr es schon mehrfach gesehen habt und weder Look und Anordnung noch Loot unterscheiden sich, je nachdem, welche Schiffe ihr abgeschossen habt.

Apropos Loot: Genau über den beschweren sich auch sehr viele Starfield-Spieler*innen. Vor allem bei den Absturzstellen würde sich generell nur sehr wenig und meist kein wirklich lohnenswerter Loot finden. Seid ihr auf fette Beute aus, macht es mehr Sinn, die Schiffe zu erobern.

Aber es ist natürlich trotzdem ziemlich cool, dass hier anscheinend ein ziemlich realistischer Zusammenhang besteht. Es ergibt natürlich auch Sinn, dass auf dem Planeten in der Nähe dann Trümmer landen. Nur würden die wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn das Schiff explodiert – und so schnell dürfte das Ganze auch nicht gehen, aber sei's drum.

Ist euch das auch schon aufgefallen? Wie findet ihr die Absturzstellen generell und was wünscht ihr euch im Zusammenhang mit den Abschüssen?