Starfield hat langweilige Planeten, weil das im echten Weltraum auch so ist

Starfield soll eine Galaxie mit über 1.000 Planeten bieten. Die können wir alle besuchen, aber da drängt sich natürlich die Frage auf: Sind die dann auch alle spannend? Die kurze und simple Antwort: Nein. In Starfield wird es auch einfach langweilige Eisplaneten geben. Laut Todd Howard ist das aber auch in Ordnung, weil es nun mal auchlangweilige Eisplaneten im echten Weltraum gibt. Aber keine Sorge, ihr bekommt auch jede Menge spannende, von Hand gefertigte Inhalte serviert, die nicht langweilig oder prozedural generiert sein sollen.

Worum geht's? Den meisten dürfte bei der Ankündigung, dass es in Starfield 1.000 besuchbare Planeten geben soll, bereits klar gewesen sein: Die können nicht alle von Hand gefertigt, ausgefeilt designt und mit spannenden Story-Inhalten gesegnet sein. Jetzt gibt es die Bestätigung, dass viele Planeten auf prozeduralem Design basieren und wir es auch mit langweiligen Eisplaneten zu tun bekommen können. Was sehr gut zur Kolumne meiner Kollegin Eleen passt:

Prozedural generierte Welten: In Starfield gibt es zwar eine Hauptstory, die uns durch eigens dafür deisngte Bereiche führt, aber auch viel abseits davon. Viele Planeten sollen dabei prozedural generiert worden sein, zumindest teilweise. Das heißt im Klartext, dass nicht unbedingt alle diese 1.000 Planeten einen Besuch wert sind, wie Todd Howard erklärt.

"Wenn wir uns den Weltraum ansehen, wissen wir, dass es da eine Menge Eisklumpen im All gibt. Das war eine große Design-Frage für dieses Spiel: Was macht an einem Eisklumpen Spaß? Und es ist okay, wenn ein Eisklumpen das eben nicht macht – es ist, was es ist."