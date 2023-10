Starfield-Update 1.7.36 ist da und bringt nachträglich eine der wichtigsten optischen Einstellungen

Das steckt im neuen Starfield-Update.

Starfield wird auch Wochen nach Release noch fleißig mit Updates versorgt. Zwar hat das RPG für Bethesda-Verhältnisse doch erstaunlich wenige Bugs, trotzdem gibt es hier und da natürlich noch einiges zu schrauben. So auch mit Update 1.7.36, das jetzt eine besonders nützliche Einstellung nachliefert und für alle Plattformen erschienen ist.

Das steckt in Patch 1.7.36 von Starfield

Die Patchnotes fallen diesmal doch sehr überschaubar aus, bringen aber trotzdem eine willkommene Änderung: Ab jetzt gibt es nämlich einen FOV-Slider.

Mit dem könnt ihr in den Einstellungen euren Sichtbereich per Schieberegler anpassen, um etwa näher am Charakter zu sein oder mehr von eurer Umgebung zu sehen. Das kann unter anderem auch Menschen mit Bewegungsübelkeit helfen. Zum Release fehlte die Funktion noch komplett.

Außerdem wurde ein Quest-Bug behoben, der den Fortschritt behindern konnte und die Performance auf PC wurde verbessert.

Hier sind die kompletten deutschen Patchnotes:

Allgemein - Sichtfeld (FOV): In den Einstellungen gibt es nun Schieberegler, mit denen Spieler*innen ihr Sichtfeld in Ego- und Verfolgerperspektive anpassen können.

In den Einstellungen gibt es nun Schieberegler, mit denen Spieler*innen ihr Sichtfeld in Ego- und Verfolgerperspektive anpassen können. Performance und Stabilität [NUR PC]: Verbesserte Stabilität bei Verwendung von Intel-Arc-GPUs. - Verschiedene zusätzliche Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.

Verbesserte Stabilität bei Verwendung von Intel-Arc-GPUs. - Verschiedene zusätzliche Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen. Quest 'Echos der Vergangenheit': Es wurde ein Problem mit tunnelgrabenden Kreaturen behoben, die einen Standort wählen konnten, durch den der Fortgang der Quest verhindert wurde.

Fans fordern weitere Änderungen

Auf Reddit und Co. begrüßen viele Fans natürlich die neuen Einstellungen, aber gleichzeitig gibt es in der Community auch noch einige offene Wünsche.

Besonders eine bessere Karte wird von vielen Fans schon seit Release gefordert. Andere Wünsche umfassen etwa DLSS- und 32:9-Support für PC, ein 60 fps-Modus auf Xbox Series X/S und natürlich das Beheben von unterschiedlichen Bugs etwa bei gestohlenen Schiffen.

Wie sieht es bei euch aus: Welche Änderungen wollt ihr im nächsten Starfield-Patch endlich sehen?