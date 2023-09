Starfield: Die besten Waffen und wo ihr sie findet

Die Wahl der richtigen Waffe ist in Starfield gar nicht so leicht. Wir helfen euch etwas.

Waffen in Starfield sind komplexer, als sie anfangs vielleicht erscheinen. Denn die einzelnen Hersteller, Waffenarten und Modifikationen geben euch fast unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten an Schießeisen. Dazu gibt es Waffen in vier Qualitätsstufen, bei denen sich zusätzliche Effekte entwickeln. Daher ist es sehr schwer wirklich die beste Waffe zu bestimmen.

Die besten Waffen stellt ihr selbst her

Das Handwerkssystem lässt euch fast jeden Bestandteil einer Waffe anpassen und lässt vielleicht eine Schrotflinte, die ihr beim nächsten Händler verkauft hättet, zum Piratenschreck werden. Dafür müsst ihr sie nur mit explosiver Munition, Laservisier und verlängertem Lauf aufrüsten.

Gerade legendäre Waffen könnt ihr damit nochmal ordentlich aufwerten, wenn ihr Zeit, Ressourcen und Skillpunkte in das jeweilige Schießeisen steckt.

Wenn euch also eine Waffenart besonders liegt, dann wertet sie auf!

Trotzdem haben wir einige sehr gute Waffen finden können, die teilweise auch ohne legendäre Effekte richtig gut mithalten und an denen ihr nicht noch herumschrauben müsst, was sie aber nochmal eine ganze Ecke besser machen kann.

Die beste Pistole

Wenn es um kleine Waffen geht, dann habt ihr ordentlich Auswahl zwischen einigen großartigen Alternativen.

Unser Favorit ist der Keelhauler.

Wo bekomme ich die Waffe? Automatisch während der Crimson-Fleet Questreihe als Geschenk für eure Dienste. Haltet ihr bei dieser Waffe den Abzug gedrückt, dann feuert ihr alle sechs Kugeln gleichzeitig ab, was bei uns auch Elitegegner häufig in einem Schuss getötet hat.

Wenn ihr eher eine Laserwaffe möchtet, dann empfehlen wir euch die Ember. Die Waffe ist zwar nicht legendär, ist aber fast komplett gemoddet und tödlich. Ihr erhaltet sie während der Questreihe für Ryujin. Wenn ihr einen Kontakt auf dem Mars treffen sollt, dann sprecht mit Simon Ryczek und bezahlt ihn nicht. Bietet stattdessen an, euch um sein Problem zu kümmern. Die Waffe bekommt ihr dann von Malai Liskova, entweder durch Gewalt oder Verhandlung. Bringt sie zurück zu Simon und er überlässt euch die Waffe.

Das beste Gewehr

Gewehre findet ihr einige gute im Spiel und könnt sie auch kaufen.

Am längsten begleitet hat uns Vampire’s Gift. Die Waffe hat zwar nur rare Qualität, räumt aber so richtig zwischen euren Gegnern auf. Durch ihren Spezialeffekt droppen Gegner mehr Medipacks. Außerdem kommt sie direkt mit einem Schalldämpfer, riesigem Magazin, durchschlagenden Kugeln und ihr braucht nur eine der gängigsten Munitionsarten des Spiels.

Wo gibt's die Waffe? Ihr könnt die Waffe bei einem Händler kaufen. Folgt der UC Vanguard Questreihe, bis zur Quest Feindliche Aufklärung. Vor eurem Aufbruch nach Londinium sprecht in der Basis mit Lt. Azevedo. Er hat einige einzigartige Waffen im Angebot, darunter Vampire’s Gift.

Sonst raten wir euch zu dem Gewehr Despondent Assassin, einem Scharfschützengewehr, das gerade mit menschlichen Gegnern schnell aufräumt. Es ist auch sehr einfach zu bekommen. Findet Keoni Alpin auf Akila und löst ihre beiden Quests: ‘Falsch Positiv’ und ‘Alphatier’. Als Belohnung bekommt ihr die Waffe.

Die beste Schrotflinte

Bei Schrotflinten ist die Auswahl nicht ganz so groß. Wir empfehlen euch Experiment A-7, die besonders viel Schaden an Aliens anrichtet.

Komplett gemoddet zerlegt die Waffe alles auf kurze Distanz.

Wo finde ich die Waffe? Ihr bekommt die Waffe während der Hauptquest ‘Verwickelt’. Überredet Ethan euch die Waffe zu überlassen, wenn ihr unerwartet in seinem Büro auftaucht, indem ihr ihn nach Hilfe gegen die Kreaturen fragt.

Fundorte von Experiment A-7: Angeblich kann man die Schrotflinte auch finden, was wir bei unseren eigenen Tests aber nicht bestätigen konnten. Daher sind wir nicht sicher, ob die Waffe nach der Quest noch für euch verfügbar ist. Sobald wir mehr erfahren, ergänzen wir weitere Fundorte.

Die beste schwere Waffe

Insgesamt würden wir euch hier zu einem Granatwerfer raten, wie dem Reckless Bombardment.

Wo gibt's den Granatwerfer? Den könnt ihr beim selben Händler kaufen, wie auch Vampire’s Gift. Zur Erinnerung: Ihr müsst der UC Vanguard-Questreihe bis zur Quest 'Feindliche Aufklärung' folgen.

Hellers Cutter ist nicht sonderlich stark, aber ein treuer Begleiter beim Ressourcenabbau und ist erstaunlich effizient im Kampf gegen Roboter.

Ansonsten solltet ihr nicht Hellers Cutter verpassen. Den Minenlaser könnt ihr im Argos Außenposten aus einer Kiste mitnehmen, wenn ihr während der Hauptstory zu eurer alten Arbeitgeberin Lin zurückkehrt. Gerade am Anfang ist der Laser nicht schlecht und ihr solltet immer einen in der Tasche haben.

Die beste Nahkampfwaffe

Auch wenn wir von Nahkampf in Starfield eher abraten, so gibt es doch einen eindeutigen Sieger: Schnappt euch dafür ein Tanto. Die kurzen japanischen Schwerter könnt ihr in vielen Läden kaufen und sie bieten den höchsten Schaden, bei schneller Angriffsgeschwindigkeit.

Was ist eure Lieblingswaffe und warum?