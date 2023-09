Diese 11 Starfield-Tipps hätte ich gern von Anfang an gewusst

Wir lassen euch in den Weiten des Weltraums nicht mit euren Fragen allein.

Das neue Bethesda-RPG Starfield macht vieles anders, als seine geistigen Vorgänger Fallout 4 und Skyrim. Daher können sich auch Veteranen etwas verloren fühlen in diesem brandneuen Universum. Wir haben deshalb alle Tipps für euch zusammengetragen, die uns das Leben massiv vereinfacht haben.

1. Skillt mindestens zwei Waffentalente

Auch wenn die Versuchung groß ist, als einsamer Revolverheld wie Han Solo durch die Galaxie zu ziehen und nur den Pistolen Skill zu verbessern, so solltet ihr euch mindestens auf zwei Waffenarten spezialisieren. In Starfield an Munition zu kommen ist nicht immer leicht, gerade weil es sehr viele unterschiedliche Arten davon gibt. Außerdem solltet ihr etwas für die engen Gänge von Raumstationen haben, aber auch für weite Felder auf Planetenoberflächen.

Nehmt zusätzlich auch den Ballistik-Skill mit. EM-Waffen bekommt ihr sehr spät im Spiel und auch auf Laser trefft ihr erst nach einigen Spielstunden. Ballistische Waffen sind hingegen schon ab der ersten Spielstunde verfügbar und bleiben auch bis ins Endgame stark.

2. Stellt die Empfindlichkeit des rechten Sticks ein

Falls ihr Probleme mit dem Zielen haben solltet, dann hat das einen Grund. Die horizontale Empfindlichkeit des rechten Sticks ist auf den Standardeinstellungen höher als die vertikale. Das kann euch ganz schön aus dem Rhythmus bringen, gerade weil Gegner gerne mal mit Jetpack wegspringen und ihr dann das Fadenkreuz verreißt.

Falls ihr also Probleme haben solltet, dann geht ins Menü zur Steuerung und stellt die Sensibilität bei Blick-Empfindlichkeit H und Zielempfindlichkeit H etwas herunter (siehe Bild oben).

Eine genauere Erklärung findet ihr zudem im Artikel von Kollege Chris:

3. Die nützlichsten Talente zum Start

Gerade am Anfang werdet ihr mit den Auswahlmöglichkeiten an Fähigkeiten erschlagen und es kann euch schwer fallen, etwas auszuwählen. Zudem sind einige der besten Skills direkt am Anfang verfügbar und ihr müsst gar nicht so tief in den Baum eintauchen. Egal wie ihr euren Charakter spielt, können wir euch aber auf jeden Fall diese Skills besonders ans Herz legen:

Jetpack: Ohne mindestens einen Punkt in dem Talent könnt ihr Jetpacks nicht mal nutzen. Sie sind jedoch euer wichtigstes Transportmittel am Boden und eine echte Hilfe im Kampf.

Ohne mindestens einen Punkt in dem Talent könnt ihr Jetpacks nicht mal nutzen. Sie sind jedoch euer wichtigstes Transportmittel am Boden und eine echte Hilfe im Kampf. Fliegen: Mit einem Punkt schaltet ihr schon mal den Booster für euer Schiff frei. Aber auch weitere Punkte sind mehr als nützlich. Bessere Drehgeschwindigkeit und Schiffsteile machen Weltraumkämpfe um einiges einfacher.

Mit einem Punkt schaltet ihr schon mal den Booster für euer Schiff frei. Aber auch weitere Punkte sind mehr als nützlich. Bessere Drehgeschwindigkeit und Schiffsteile machen Weltraumkämpfe um einiges einfacher. Gewichtheben: Es gab wohl nicht eine Minute in Starfield, in der wir nicht überladen waren. Ohne die Fähigkeit ist mit drei Waffen im Gepäck und ein paar Heilmitteln fast schon Schluss, da die Raumanzüge äußerst schwer sind.

Es gab wohl nicht eine Minute in Starfield, in der wir nicht überladen waren. Ohne die Fähigkeit ist mit drei Waffen im Gepäck und ein paar Heilmitteln fast schon Schluss, da die Raumanzüge äußerst schwer sind. Diplomatie: Viele Quests könnt ihr einfacher und vollkommen gewaltfrei lösen. Als Pirat*in könnt ihr sogar Schiffe dazu überreden, euch ihre Fracht kampflos auszuhändigen.

Viele Quests könnt ihr einfacher und vollkommen gewaltfrei lösen. Als Pirat*in könnt ihr sogar Schiffe dazu überreden, euch ihre Fracht kampflos auszuhändigen. Plündern: Die Fähigkeit hat mehrere Vorteile. Zusätzliche Credits sind nie verkehrt, genau wie Medipacks auf Stufe 3. Auf der letzten Stufe werden Ressourcen, die ihr sucht, speziell hervorgehoben. Das ist bei der Itemdichte in Starfield unfassbar nützlich.

Gewichtheben ist vielleicht nicht der interessanteste Skill, aber mit einer der nützlichsten.

4. So greift ihr auf den Laderaum zu

Den meisten Kram, den ihr so in Starfield findet, müsst ihr nicht immer mit euch herumschleppen, wie beispielsweise Ressourcen. Packt sie stattdessen in den Laderaum eures Schiffs.

Auf den Laderaum eures Schiffs könnt ihr auf zwei Arten zugreifen: Entweder öffnet ihr eurer Schiffsmenü und drückt dann die X-Taste. Seid ihr bei eurem Schiff, dann lassen sich Gegenstände hin- und herschieben. Alternativ gibt es im Cockpit eine Konsole. Die nutzt ihr wie alle anderen Behälter im Spiel auch.

Bedenkt aber bitte, dass auch Gegenstände zum Frachtraum gezählt werden, die einfach so im Schiff rumliegen. Wenn ihr also Dekopflanzen in das Mannschaftsquartier stellt, dann sind diese danach im Frachtraum zu finden.

Auf Laderäume könnt ihr unterschiedlich zugreifen. Direkt im Schiff selbst, dem Menü oder beim Händler.

Wenn ihr Dinge aus dem Frachtraum verkaufen wollt, dann müsst ihr sie nicht immer manuell einsammeln und zur nächsten Händler*in schleppen. Ihr könnt alles direkt aus dem Laderaum verkaufen, wenn ihr im Menü des Händlers seid. Drückt dazu nochmal die Taste, mit der ihr zwischen Verkaufen und Kaufen wechselt.

Auch hilfreich: Seid ihr was eure Traglast anbelangt noch immer am Limit, könnt ihr Items auch an eure Begleiter weitergeben. Sprecht sie dazu einfach an.

5. Was ihr mitnehmen solltet und was nicht

Selbst mit dem Skill Gewichtheben und dem Laderaum wird euch schnell der Platz ausgehen, da ihr Bethesda-typisch wieder alles mitnehmen könnt.

Beachtet, dass alles, was ihr aufsammelt, beim Händler nur ein Achtel des im Inventar angegebenen Preises bringt. Wenn ihr also auf Credits aus seid, dann habt das im Hinterkopf und nehmt nur Waffen und Anzüge mit, die richtig was wert sind, da diese mitunter am schwersten sind.

Im Weltraum ist Gold nichts wert: Ressourcen wie Eisen, Aluminium oder Gold sind recht schwer, bringen aber fast kein Geld ein. Sammelt also wirklich nur, was ihr zum Crafting oder zum Basenbau benötigt und lagert alles im Schiff ein.

Ansonsten steht an Gegenständen immer dran, ob ihr sie fürs Crafting braucht oder nicht. Das erfahrt ihr immer im letzten Satz der Itembeschreibung.

6. Spielt die Kampagne bis Neon und entscheidet dann

Viele Spieler*innen wollen bestimmt direkt mit ihrem Schiff losdüsen und das Universum erkunden. Bethesda hingegen rät dazu, lieber die Kampagne komplett zu beenden. Wir halten eher einen Mittelweg für sinnvoll.

Spielt die Hauptgeschichte bis Neon und ihr habt eigentlich alles freigschaltet.

Spielt anfangs auf jeden Fall die Kampagne und zwar bis ihr die Stadt Neon erreicht. Dann habt ihr alle wichtigen großen Städte entdeckt und alle Features des Spiels freigeschaltet. Außerdem habt ihr alle Begleiter der Constellation in eurer Crew. Neon ist auch die Heimat der letzten Fraktion, der ihr auf konventionellem Wege beitreten könnt.

Entscheidet von hier aus am besten, wie ihr weiter vorgehen möchtet: Auf in unbekannte Galaxien oder weiter der Kampagne folgen.

7. Die UC Vanguard ist eine gute erste Fraktion

Falls ihr unentschlossen seid, welcher Fraktion ihr beitreten möchtet, dann erstmal eines vorweg: Ihr könnt euch allen Fraktionen gleichzeitig anschließen! Die Piraten der Crimson-Fleet schließen nicht die Freestar-Ranger aus und umgekehrt.

Anfangs empfehlen wir euch aber vor allem die UC Vanguard aus drei Gründen:

Die Storyline gibt euch viele Hintergründe über die Story des Universums von Starfield. Ihr kommt hier als Fan der Alien-Filme voll auf eure Kosten. Am Ende der Questreihe bekommt ihr einen legendären Raumanzug samt Helm und Jet-Pack.

Gerade das Rüstungsset kann euch eine ganze Weile begleiten und sieht dazu noch super aus.

8. Welche Planeten lohnen sich?

Bei 1.000 Planeten müsst ihr euch eure Zeit schon etwas einteilen. Auf jedem einzelnen davon zu landen und nachzuschauen, was ihr findet, würde euch spätestens nach dem 20ten Asteroiden in den Wahnsinn treiben.

Sind Planeten karg, dann könnt ihr sie direkt ignorieren, außer ihr braucht die Ressourcen.

Seht euch daher die Beschreibung des Planeten auf der Sternenkarte an. Unter der Kategorie "Typ" erfahrt ihr schon eine Menge über die Beschaffenheit. Falls hier "karg" steht, dann könnt ihr den Planeten vollkommen ignorieren, wenn ihr nicht gerade eine Quest auf ihm habt.

Karge Planeten sind nichts weiter als bessere Asteroiden, auf denen ihr zwar Höhlen oder verlassene Minen-Außenposten findet, aber Quests oder wertvolle Materialien findet ihr hier eigentlich nie. Sie eignen sich oft nicht mal für Außenposten.

Aber immerhin sind sie leicht vollständig zu erkunden, so dass ihr die Daten beim nächsten Händler verkaufen könnt.

9. Schneller auf Planeten landen

Ihr müsst übrigens nicht immer auf die Planeten-Karte wechseln, wenn ihr auf der Oberfläche eines Planeten landen wollt. Öffnet im Schiff euren Scanner mit LB und visiert den Planeten an, auf dem ihr landen wollt. Alle möglichen Landepunkte werden dann angezeigt und ihr könnt direkt landen.

Visiert Ziele im Scanner-Modus an und drückt die A-Taste. Dann könnt ihr per Tastendruck sofort hinreisen.

Schnellreise ohne Karte: Dasselbe funktioniert auch, wenn ihr ins nächste System springen wollt oder auf Planetenoberflächen zum Schiff zurückkehren möchtet. Visiert die Punkte einfach mit dem Scanner an und drückt A. Dann könnt ihr mit der X-Taste direkt schnellreisen.

Einzige Ausnahme sind große Städte mit mehreren Landepunkten wie New Atlantis. Dort müsst ihr den genauen Landpunkt auf der Karte auswählen.

10. Kopfgelder loswerden

Falls ihr euch auf den Planeten daneben benehmen oder im Weltraum zu "großzügig" mit euren Raketen umgeht, dann fangt ihr euch ein Kopfgeld ein. Das zählt für die Fraktion, der ihr mit euren Taten schadet. Greift ihr also ein Schiff der United Colonies im Raum des Freestar Collective an, dann bekommt ihr ein Kopfgeld bei der UC, nicht bei der FC.

Wollt ihr das Kopfgeld loswerden, dann reist zu einem Planeten einer Fraktion, bei der ihr kein Kopfgeld habt und landet dort in einer der größeren Siedlungen. Kopfgelder könnt ihr dann am Terminal abbezahlen. Diese befinden sich immer in der Nähe der Auftrags-Terminals, die wiederum oft in der Nähe oder in Bars zu finden sind.

Einmal solltet ihr euch aber mal ein kleines Kopfgeld bei den United Colonies zuziehen und verhaften lassen. Es könnte sich lohnen.

11. Merkmale verlieren

Bei der Charaktererstellung wählt ihr neben eurem Hintergrund auch einige Merkmale aus. Bis zu drei Stück könnt ihr euch zulegen und sie haben durchaus Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels. Werdet ihr beispielsweise Gesucht dann kreuzen regelmäßig Kopfgeldjäger auf, die euch gerade am Anfang wirklich zusetzen können.

Falls ihr also eure Merkmale extrem nervig findet, dann könnt ihr diese bei den richtigen Leuten gegen eine kleine Summe wieder loswerden. In den Gebäuden der Kirchen könnt ihr einfach gegen eine Gebühr austreten oder einen Kopfgeldjäger bezahlen, um euren Gesucht-Status loszubekommen.

Habt ihr noch weitere nützliche Tipps zum Spielstart, teilt sie gerne in den Kommentaren.