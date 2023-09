Starfield: Welche Nishina Realität retten in 'Verwickelt'? Konsequenzen und Belohnungen

Darf man ein Leben gegen mehrere aufwiegen? Dieser Frage werdet ihr euch auf der Nishina Station stellen müssen.

Während ihr die letzten Artefakte in Starfield zusammentragt, fangt ihr einen Notruf auf. Über Satellit verlangt eine Forschungsstation Hilfe gegen eine Alieninvasion. Doch wenn ihr die Nishina Station erreicht, scheint alles in Ordnung zu sein. Schon nach wenigen Schritten findet ihr euch jedoch in einem Albtraum wieder, der harte Entscheidungen erfordert.

Zwei Realitäten, eine Lösung

Innerhalb des Gebäudes der Nishina Forschungsstation wechselt ihr zwischen zwei Realitäten hin und her. In einer fing die Station Feuer, nachdem ein Experiment fatal in die Hose ging. Nur der Forscher Rafael Aguerro hat den Vorfall überlebt und die Station wurde von den örtlichen Kreaturen überrannt. In der anderen ist zwar alles in Ordnung, aber Rafael fiel dem Experiment tragisch zum Opfer.

Die düstere Realität könnte glatt aus einem Horrorfilm stammen. Dennoch gibt es Gründe sie zu retten.

Nun müsst ihr euch nach und nach durch die Anlage vorarbeiten. Türen in der normalen Realität sind manchmal verschlossen, dagegen in der zerstörten offen. Eingestürzte Brücken im Alptraum gibt es noch in der unberührten Forschungsanlage.

In der Nishina Anlage könnt ihr eine der besten Schrotflinten des Spiels bekommen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier:

Im Gespräch mit der Direktorin Patel und der Forscherin Maria Hughes erfahrt ihr dann, dass nur eine Realität am Ende existieren kann und ihr wählen müsst. Wenn ihr Rafael rettet, verdammt ihr alle anderen Mitarbeiter*innen der Station. Am Ende ist die Entscheidung aber nicht ganz so schwarz und weiß, wie ihr vielleicht annehmt.

Die Entscheidung im Labor

Sobald ihr den letzten Raum erreicht, müsst ihr sieben Schalter aktivieren und eure Entscheidung an einer Konsole bestätigen. Es wird das Universum gerettet, in dem ihr die Konsole aktiviert. Alle Schalter sind an denselben Orten in beiden Realitäten, nur die Gegner unterschieden sich, die ihr im Raum bekämpfen müsst. Das sind die Auswirkungen der beiden "normalen" Entscheidungen:

Rettet das zerstörte Universum: Ihr erhaltet ein paar Credits, Rohstoffe und Rafael schließt sich eurer Crew an.

Ihr erhaltet ein paar Credits, Rohstoffe und Rafael schließt sich eurer Crew an. Rettet das normale Universum: Patel gibt euch mehr Credits als Rafael und zusätzlich einen einzigartigen legendären Raumanzug.

Ansonsten ändert sich nichts. Ihr erhaltet trotzdem das Artefakt und könnt eure Reise fortsetzen. Da Rafael sich nicht zwingend als Begleiter lohnt, empfehlen wir im Zweifelsfall das normale Universum zu retten.

Rafael ist kein sonderlich guter Begleiter. Im Zweifelsfall rettet das normale Labor.

Eine dritte Lösung

Was die Quest euch nicht verrät: Es gibt noch eine Möglichkeit. Ihr könnt beide Realitäten miteinander verschmelzen und Rafael zurückbringen. Dafür müsst ihr allerdings einige zusätzliche Schritte befolgen:

Begebt euch im normalen Universum in den Kontrollraum und nehmt das Textprotokoll aus Rafaels Leiche. Hier steht, wie ihr beide Universen retten könnt. Startet die Entmagnetisierung auf dem Laborcomputer (benutzt dafür die Treppe nahe Rafaels Leiche) in beiden Realitäten. Folgt dafür jeweils den Anweisungen auf dem Bildschirm. Begebt euch zu den beschriebenen Schaltern, schaltet sie aus und dann wieder an. Danach könnt ihr die Frequenzen einstellen. Welche Frequenz ihr wo eingeben müsst, ist zufällig. Ein Universum braucht die Frequenz 24Hz, das andere 40Hz. Aktiviert danach das primäre Kalibrierungsprotokoll in beiden Realitäten. Der Schalter dafür ist links vom Artefakt.

Habt ihr alles richtig gemacht, dann wacht ihr in der Krankenstation auf, bekommt alle Belohnungen und könnt Rafael später auf New Atlantis rekrutieren. Diese Lösung braucht zwar mehr Arbeit, bietet euch aber auch die meisten Vorteile.

Wie habt ihr euch entschieden? Welches Universum hat überlebt?