Ignoriert das nicht! Starfield-Entwickler gibt euch seinen wichtigsten Tipp, um das meiste aus dem RPG rauszuholen

Starfield steht vor der Tür: Bis zum Release dauert es nicht mehr lange!

Starfield wirft seinen langen, intergalaktischen Schatten voraus und viele Fans dürften sich innerlich schon intensiv auf das SciFi-RPG vorbereiten. Dabei kann diese Aussage von Bethesdas Marketing-Chefentwickler Pete Hines helfen, der euch ein, zwei gute Tipps mit auf den Weg gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das meiste aus dem Spiel rausholt, seid ihr hier genau richtig.

Starfield-Entwickler gibt euch zwei große Tipps, um noch mehr Spaß zu haben

Auf der gamescom 2023 hat Pete Hines von Bethesda natürlich auch über Starfield gesprochen. Dabei rät er den zukünftigen Spieler*innen, ab und an einen Blick in ihr Aktivitäten-Log zu werfen. Dort könnten sich spannende Aktivitäten verbergen, die auf den ersten Blick nicht danach aussehen, aber lohnenswert seien.

"Mein einer Rat an die Leute ist: Ignoriert nicht eure Aktivitäten. Es fühlt sich wie Wegwerf-Kram an, den das Spiel dir gibt, aber darin sind einige wirklich großartige Sachen, die sich nicht einmal wie eine richtige Quest anfühlen, euch aber an einige wirklich großartige Orte und zu coolen Geschichten führen."

Aber das ist nicht alles: Vor allem sei es wichtig, dass die Fans das Spiel auf die Art und Weise zocken, die ihnen am meisten Spaß macht. Die Leute sollen vor allem ausprobieren, was sie alles machen können und sehen, was passiert (via GameSpot):

"Wir ermutigen euch, das hier wie jedes andere Bethesda-Spiel zu spielen: Tut, was ihr wollt, geht, wohin ihr wollt, testet das Spiel, seid die Art von Spieler*in, die Art von Person, die ihr in dieser Welt sein wollt und seht, was passiert."

Beispiel gefällig? Pete Hines von Bethesda erklärt, er selbst habe zum Beispiel eine ganze Woche lang nur in seinem Raumschiff verbracht und sei umhergeflogen. Er sei absichtlich nirgendwo gelandet, nur um zu sehen, wie sich das anfühle. Danach sei er auf einem Planeten gelandet und habe dort erst einmal nur ausgiebig und lang eine Stadt erkundet. Solange es ging, ohne zurück zu seinem Schiff zu gehen und wieder loszufliegen.

Starfield erscheint am 6. September exklusiv für PC und Xbox Series S/X. Ihr müsst euch also wirklich nicht mehr allzu lange gedulden, bis ihr euch endlich in die Weiten des Alls stürzen könnt. Unser Tester Dennis spielt derweil schon Starfield und arbeitet mit Hochdruck daran, den großen GamePro-Test bis Ende des Monats August an den Start zu bringen.

Was sagt ihr zu diesen Tipps und wie werdet ihr Starfield spielen, habt ihr schon bestimmte Pläne?