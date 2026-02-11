Cleverer LEGO-Fan nutzt sehr effektive Coupon-Kombo und schießt 30 (!) LEGO-Sets mit 70% Rabatt, hat jetzt das ganze Auto voll

Dieser LEGO-Enthusiast hat ein ganzes Auto voller LEGO-Sets mit 70 Prozent Rabatt abgestaubt.

LEGO ist bekanntlich ein teures Hobby. Verständlich also, dass sich Sammler*innen auf jede Rabatt-Aktion stürzen, die sie finden können. Ein Klemmbaustein-Enthusiast hat es in der vergangenen Weihnachtssaison auf die Spitze getrieben und eine Rabatt-Aktion einer US-amerikanischen Großhandelskette clever ausgenutzt.

Rabatt-"Exploit" clever ausgenutzt

Wie Redditor "krogerlover92" berichtet, hat er zu Weihnachten von mehreren Rabatt-Coupons bei Kroger-Marketplace (ein Großformat-Supermarkt in den USA) profitiert. Die Coupons kombinierte er so, dass er am Ende mit 30 LEGO-Sets zu einem Rabatt von 70 Prozent nach Hause gefahren ist.

Das Foto seines komplett mit LEGO-Sets gefüllten Autos lässt nun sicherlich den ein oder anderen Bausteinchen-Fan vor Neid erblassen.

Wie war das möglich? User "krogerlover92" arbeitet offenbar selbst bei einem Kroger Marketplace und erhielt über die Feiertage einen Mitarbeitenden-Rabatt von 30 Prozent auf alle Haushaltswaren, wozu auch LEGO zählte.

Diesen Rabatt kombinierte er mit zwei weiteren Coupons: Neben einer "Kauf eins, bekomm eins 40 % günstiger"-Aktion hatte er auch noch einen Gutschein von 20 Prozent auf den gesamten Spielzeug-Einkauf zur Verfügung:

Zu der Zeit hatte Kroger eine Aktion „Kauf eins, bekomm eins 40 % günstiger“, was allein schon ziemlich gut klingt. Aber es wurde noch besser: Es gab zusätzlich einen Gutschein über 20 % auf den gesamten Spielwareneinkauf. Und damit nicht genug – als Mitarbeiter bekommt man während der Feiertage 30 % Rabatt auf alle Haushaltswaren, was zufällig auch für Lego funktionierte. Insgesamt kam ich so auf ungefähr 70 % Rabatt auf über 30 verschiedene Sets. (Hab ich gewonnen?)

Bleibt die Frage offen, was der Shopping-Fuchs genau gekauft hat und vor allem wie viel er für die ganzen Sets nach Abzug der Rabatt-Coupons auf den Tisch gelegt hat.

In der Kommentarsektion unter seinem Post bringt der Coupon-Jäger Licht ins Dunkel und zeigt seine Ausbeute genauer:

Gekauft wurden mehrere Sets aus den Reihen Botanicals, Speed Champions, Technic und City. Hinzu kommende Sets aus LEGO Fortnite, LEGO Marvel und LEGO Minecraft. Und damit nicht genug: Nicht auf dem Bild sind zehn LEGO Star Wars-Sets, darunter das Assault Ship der Acclamator-Klasse sowie der LEGO-Mercedes.

Bezahlt hat er für die gesamte Ausbeute "lediglich" circa 230 US-Dollar, was umgerechnet ungefähr 193 Euro entspricht. Ohne Rabatt-Coupons wären die Sets insgesamt rund 725 US-Dollar (circa 608 Euro) wert.

Übrigens erwarten uns auch in diesem Jahr wieder etliche vielversprechende neue LEGO-Sets. Unter anderem dürfen wir uns auf LEGO Botanicals-Neuheiten, neue Klemmbaustein-Sets aus dem Star Wars-Universum und den Release der LEGO Pokémon-Sets freuen. Alle LEGO-Neuheiten des Jahres 2026 findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Wie viele LEGO-Sets auf einen Schlag habt ihr euch mal bei einer Shopping-Tour gegönnt?