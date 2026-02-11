"Wir haben Drachen zuhause": Zelda-Spieler baut in Tears of the Kingdom eigenen Drachen und der sieht extrem witzig aus

Da kann man wirklich keinen Unterschied zu den anderen Drachen erkennen (Bild: reddit.com/user/kmarkow/).

Die Drachen in Zelda TotK (und BotW) sind anmutige, majestätische Wesen, die mysteriös, gefährlich und wunderschön durch die Lüfte gleiten. Fast genau dasselbe trifft auch auf diesen Drachen Marke Eigenbau zu. Okay, vielleicht schwebt er nicht ganz so elegant durch die Gegend, aber sonst? Keine Einwände.

Zelda TotK-Fan baut genialen, eigenen Drachen und die Community lacht sich kaputt

In Zelda: Tears of the Kingdom spielt ein ganz bestimmter Drache sogar eine extrem wichtige Rolle in der übergeordneten Story des Spiels. Wer das Open World-Spektakel durchgespielt hat, sieht das fliegende Fabelwesen wahrscheinlich mit ganz anderen (feuchten) Augen. Nähern wir uns ihnen, schwillt sogar die Musik an und es gibt wenig Vergleichbares.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Das alles wird allerdings komplett ad absurdum geführt, wenn wir uns das Video dieses Drachens ansehen. Der Reddit-User kmarkow hat sich kurzerhand einfach selbst einen Drachen zusammengebastelt, mit dem er durch die Lüfte Hyrules fliegen kann. Er spuckt Feuer und hat einen schlangenartigen Körper – er sieht den anderen Drachen also quasi zum Verwechseln ähnlich.

Aber eben nicht ganz. Wie der eine oder andere User anmerkt, gibt es da dann doch den einen oder anderen, winzigen Unterschied. Aber am besten seht ihr euch in diesem Video erst einmal selbst an, wovon hier die Rede ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Da hagelt es natürlich amüsierte Kommentare wie "Wir haben Drachen zuhause", "How do you do, fellow dragons?" oder eben den Hinweis darauf, dass dieser Drache aussehe, als sei er bei Temu bestellt worden. Das "perfekte Bild" dazu ist natürlich dieses Meme hier, das in den Kommentaren ebenfalls nicht fehlen darf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mindestens genauso gut passt dieses Meme-Template hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die allermeisten Menschen finden den DIY-Drachen aber vor allem kreativ, cool und extrem witzig. Die Idee wird dann auch massiv gelobt und abgefeiert, wir können uns dem nur anschließen. Dass für Zelda: Tears of the Kingdom keine DLCs erscheinen, scheint die Kreativität der Zelda-Baumeister nur noch anzufeuern.

Ihr könnt euch den QR-Code hier herunterladen und den Drachen dann über die Switch-App und die Switch 2-Version des Spiels in euer eigenes Spiel importieren. Dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr darüber machen, wie ihr die Einzelteile erfolgreich kombiniert.

Wie wurde das hinbekommen? Mit Hilfe anderer Zelda-Baumeister, die die einzelnen Teile wiederum durch den Einsatz von Glitches in ihrer Größe verändert haben. Normalerweise sind die Größenverhältnisse der Bauteile, die hier zum Einsatz kommen, ja ganz andere. So einen großen Flammenwerfer gibt es eigentlich gar nicht im Spiel, als Drachenkopf eignet er sich aber natürlich ganz hervorragend.

Wie findet ihr den selbstgebauten Zelda-Drachen? Wüscht ihr euch einen TotK-DLC?