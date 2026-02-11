"Wir haben Drachen zuhause": Zelda-Spieler baut in Tears of the Kingdom eigenen Drachen und der sieht extrem witzig aus

Ist es ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, The Legend of Zelda: Like a Dragon, äähm, Tears of the Kingdom. Aber mit einem selbstgebastelten Drachen, der gerade für große Belustigung sorgt.

David Molke
11.02.2026 | 19:27 Uhr

Zum Angebot

Da kann man wirklich keinen Unterschied zu den anderen Drachen erkennen (Bild: reddit.comuserkmarkow). Da kann man wirklich keinen Unterschied zu den anderen Drachen erkennen (Bild: reddit.com/user/kmarkow/).

Die Drachen in Zelda TotK (und BotW) sind anmutige, majestätische Wesen, die mysteriös, gefährlich und wunderschön durch die Lüfte gleiten. Fast genau dasselbe trifft auch auf diesen Drachen Marke Eigenbau zu. Okay, vielleicht schwebt er nicht ganz so elegant durch die Gegend, aber sonst? Keine Einwände.

Zelda TotK-Fan baut genialen, eigenen Drachen und die Community lacht sich kaputt

In Zelda: Tears of the Kingdom spielt ein ganz bestimmter Drache sogar eine extrem wichtige Rolle in der übergeordneten Story des Spiels. Wer das Open World-Spektakel durchgespielt hat, sieht das fliegende Fabelwesen wahrscheinlich mit ganz anderen (feuchten) Augen. Nähern wir uns ihnen, schwillt sogar die Musik an und es gibt wenig Vergleichbares.

Video starten 7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Das alles wird allerdings komplett ad absurdum geführt, wenn wir uns das Video dieses Drachens ansehen. Der Reddit-User kmarkow hat sich kurzerhand einfach selbst einen Drachen zusammengebastelt, mit dem er durch die Lüfte Hyrules fliegen kann. Er spuckt Feuer und hat einen schlangenartigen Körper – er sieht den anderen Drachen also quasi zum Verwechseln ähnlich.

Aber eben nicht ganz. Wie der eine oder andere User anmerkt, gibt es da dann doch den einen oder anderen, winzigen Unterschied. Aber am besten seht ihr euch in diesem Video erst einmal selbst an, wovon hier die Rede ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Da hagelt es natürlich amüsierte Kommentare wie "Wir haben Drachen zuhause", "How do you do, fellow dragons?" oder eben den Hinweis darauf, dass dieser Drache aussehe, als sei er bei Temu bestellt worden. Das "perfekte Bild" dazu ist natürlich dieses Meme hier, das in den Kommentaren ebenfalls nicht fehlen darf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mindestens genauso gut passt dieses Meme-Template hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die allermeisten Menschen finden den DIY-Drachen aber vor allem kreativ, cool und extrem witzig. Die Idee wird dann auch massiv gelobt und abgefeiert, wir können uns dem nur anschließen. Dass für Zelda: Tears of the Kingdom keine DLCs erscheinen, scheint die Kreativität der Zelda-Baumeister nur noch anzufeuern.

Mehr:
Zelda Totk: YouTuber sammelt ernsthaft ALLE Krogs und die Belohnung ist absoluter Mist
von Linda Sprenger
Die 20 besten Nintendo Switch 2 Spiele 2025: Diese Titel haben die höchsten Wertungen auf Metacritic
von Jonas Herrmann
Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert
von Dennis Müller

Ihr könnt euch den QR-Code hier herunterladen und den Drachen dann über die Switch-App und die Switch 2-Version des Spiels in euer eigenes Spiel importieren. Dann müsst ihr euch keine Gedanken mehr darüber machen, wie ihr die Einzelteile erfolgreich kombiniert.

Wie wurde das hinbekommen? Mit Hilfe anderer Zelda-Baumeister, die die einzelnen Teile wiederum durch den Einsatz von Glitches in ihrer Größe verändert haben. Normalerweise sind die Größenverhältnisse der Bauteile, die hier zum Einsatz kommen, ja ganz andere. So einen großen Flammenwerfer gibt es eigentlich gar nicht im Spiel, als Drachenkopf eignet er sich aber natürlich ganz hervorragend.

Wie findet ihr den selbstgebauten Zelda-Drachen? Wüscht ihr euch einen TotK-DLC?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Tipp Nintendo eShop
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Genre: Action

Release: 12.05.2023 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

"Wir haben Drachen zuhause": Zelda-Spieler baut in Tears of the Kingdom eigenen Drachen und der sieht extrem witzig aus

vor 2 Wochen

Zelda Totk: YouTuber sammelt ernsthaft ALLE Krogs und die Belohnung ist absoluter Mist

08.01.2026

Die 20 besten Nintendo Switch 2 Spiele 2025: Diese Titel haben die höchsten Wertungen auf Metacritic

03.01.2026

Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert

09.11.2025

Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Cleverer LEGO-Fan nutzt sehr effektive Coupon-Kombo und schießt 30 (!) LEGO-Sets mit 70% Rabatt, hat jetzt das ganze Auto voll

vor 5 Minuten

Cleverer LEGO-Fan nutzt sehr effektive Coupon-Kombo und schießt 30 (!) LEGO-Sets mit 70% Rabatt, hat jetzt das ganze Auto voll
GTA 6-Fans entdecken, dass der Titel schon von einer Person gespielt wird und eine Bewertung von 73% hat - das könnte dahinter stecken

vor 20 Minuten

GTA 6-Fans entdecken, dass der Titel schon von einer Person gespielt wird und eine Bewertung von 73% hat - das könnte dahinter stecken
Wir haben Drachen zuhause: Zelda-Spieler baut in Tears of the Kingdom eigenen Drachen und der sieht extrem witzig aus

vor 38 Minuten

"Wir haben Drachen zuhause": Zelda-Spieler baut in Tears of the Kingdom eigenen Drachen und der sieht extrem witzig aus
State of Play im Februar 2026: Uhrzeit, Spiele-Leaks + mehr - Alle Infos zum PS5-Event im Live-Ticker

vor einer Stunde

State of Play im Februar 2026: Uhrzeit, Spiele-Leaks & mehr - Alle Infos zum PS5-Event im Live-Ticker
mehr anzeigen