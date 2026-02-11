GTA 6-Fans entdecken, dass der Titel schon von einer Person gespielt wird und eine Bewertung von 73% hat - das könnte dahinter stecken

Der ersten User-Bewertung von GTA 6 solltet ihr skeptisch gegenüber stehen.

Grand Theft Auto 6 ist vermutlich der am sehnlichsten erwartete Spiele-Release des Jahres 2026, bis zum Release im November dauert es allerdings noch einige Monate. Auch deswegen waren jetzt einige Fans verwundert, dass eine Person den Titel öffentlich sichtbar schon spielt und sogar eine Bewertung abgegeben hat.

Worum geht es genau? Im GTA 6-Subreddit wurde ein Screenshot der Webseite Howlongtobeat.com geteilt, die Informationen über die Spielzeiten von Video- und Computerspielen sammelt. Überschrieben ist der Eintrag mit "Wer ist die glückliche Person, die es spielt?". Denn in den Informationskästchen unter dem GTA 6-Eintrag ist eindeutig "1 playing" zu erkennen. Eine Person spielt also offenbar schon GTA 6.

Ebenfalls deutlich zu erkennen: Eine 73%-User-Wertung. Kein Wunder also, dass nun unter dem Beitrag fleißig spekuliert wird, was diese ominösen Einträge bedeuten könnten.

Zwei Vermutungen - aber nur eine wahrscheinliche Erklärung

Die Community hat eine eindeutige Vermutung, um welche Person es sich handeln könnte. Denn im Januar 2026 bat ein Ubisoft-Entwickler Rockstar öffentlich darum, einem todkranken Familienmitglied einen früheren Zugang zu GTA 6 zu ermöglichen.

Der CEO von Take-Two (dem Mutterkonzern von Rockstar) meldete sich darauf tatsächlich bei ihm und stellte genau diesen früheren Zugang in Aussicht. Ob es sich aber tatsächlich um diese Person handelt, bleibt natürlich reine Spekulation.

Als weitere Möglichkeit wird in den Kommentaren genannt, dass es sich um einen Entwickler oder eine Entwicklerin handeln könnte, die eine Vorabversion von GTA 6 spielen. Aber auch hier stellen sich die Fragen: Warum sollte man so etwas ausgerechnet auf einer Spielzeit-Webseite anzeigen lassen? Und warum sollten Entwickler*innen eine 73er-Bewertung für ihr eigenes – sehr wahrscheinlich noch nicht fertiges – Spiel abgeben?

Wahrscheinlich handelt es sich dementsprechend um keine der beiden Möglichkeiten – sondern schlicht um einen Scherz. Denn Howlongtobeat ist eine nutzerbasierte Datenbank, in dem jede Person mit einem Account dort angelegte Spiele in die eigenen Kategorien (also z.B. "playing") verschieben kann. Eine Verifikation, ob man das Spiel tatsächlich besitzt oder beendet hat, gibt es nicht.

Löschungen von Fakes erfolgen bei Howlongtobeat nach Meldung durch andere User*innen. Das wirklich bemerkenswerte ist also, dass die Einträge noch immer auf der Seite zu finden sind.

Dementsprechend gilt: Allzu viel solltet ihr speziell auf die 73er-Bewertung nicht geben. "Richtige" Tests zu Grand Theft Auto 6 werden jedenfalls noch auf sich warten lassen und vermutlich erst kurz vor oder zum Release des Spiels erscheinen. Der ist laut Take-Two übrigens weiterhin fest für den 19. November geplant, die Marketing-Aktionen für das Open World-Spiel sollen im Sommer beginnen.