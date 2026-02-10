Große State of Play kommt in dieser Woche und diese Spiele könnten dort gezeigt werden

Am Donnerstag (12. Februar) hält Sony eine große State of Play ab. Und der Ankündigung nach dürfen wir uns von Indie-Titeln über 3rd-Party-Spiele bis hin zu Projekten der PlayStation Studios auf fast alles gefasst machen. Das macht es etwas schwerer vorherzusagen, was genau gezeigt wird, aber so ganz ahnungslos sind wir dann doch nicht. Zumindest gibt es ein paar wahrscheinliche Kandidaten.
Wolverine und Resi dürfen auf der State of Play nicht fehlen
Gerüchten und Releases sei Dank müssen wir uns am Donnerstag nicht komplett überraschen lassen, sondern dürfen zumindest auf ein paar Spiele stark hoffen. Eine Garantie gibt es zwar ohne offizielle Aussagen von Sony oder entsprechenden Studios nicht, aber wenn die folgenden Spiele nicht gezeigt werden, würden wir uns schon stark wundern.
Marvel's Wolverine
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bekommen wir Marvel's Wolverine zu sehen. Insomniac Games (u.a. Spider-Man) will im Herbst 2026 mit dem nächsten Comichelden-Spiel erneut einen exklusiven PlayStation-Kracher liefern. Es wird also Zeit, hier mal wieder ein paar neue Informationen preiszugeben und so langsam die Werbetrommel zu rühren. Vielleicht erwartet uns auch endlich ein genaues Release-Datum.
Irgendwas mit Schauspieler Bryan Dechart
Bryan Dechart hat auf den offiziellen Ankündigungspost von Sony verdächtig reagiert. Das könnte natürlich nichts hinterstecken, aber irgendwas wird sich der Schauspieler dabei sicherlich gedacht haben.
Link zum Twitter-Inhalt
Bryan Dechart kennt ihr wahrscheinlich am ehesten als Connor aus Detroit: Become Human, da er dem Charakter auch sein Aussehen leiht. Der Schauspieler hat aber auch in Videospielen wie Cyberpunk 2077 und Red Dead Redemption 2 schon Synchronrollen besetzt.
Wir wollen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber am wahrscheinlichsten klingt hier eine aufgemotzte RDR2-Version für die PS5.
Resident Evil Requiem
Dass Sony und Capcom auf dem Event noch ein wenig Resident Evil Requiem auspacken, wäre ebenfalls mehr als sinnvoll. Immerhin erscheint der neunte Teil der Horror-Reihe bereits am 27. Februar. Ein wenig Werbung in Form eines neuen Trailers würde also nicht schaden. Auf große Neuigkeiten sollten wir aber wohl nicht hoffen, da das Wichtigste bereits bekannt ist.
Weitere, mögliche Spiele
Die folgenden Titel sind vor allem aufgrund von Gerüchten oder festen Releases für 2026 recht wahrscheinlich:
- Marathon (5. März)
- Saros (30. April)
- Pragmata (24. April)
- Crimson Desert (19. März)
- 007 First Light (27. Mai)
- Phantom Blade Zero (9. September)
- Reanimal (13. Februar)
- Replaced (12. März)
- Ghost of Yotei (DLC? Legends?)
- Neues AAA-Spiel von Santa Monica Studio unter der Leitung von Cory Barlog (Insider Shinobi602 erwartet eine Ankündigung)
- Devil May Cry 6 (es gibt Gerüchte um eine Ankündigung)
- Final Fantasy 7 Remake Part 3
- Horizon-Projekte (Hunters Gathering, Steel Frontiers)
- God of War 2,5D-Metroidvania (Gerücht)
- Intergalactic: The Heretic Prophet
Natürlich sind auch Portierungen von Xbox-Spielen (Hallo Starfield?!) oder weitere PS5-Upgrades möglich.
Was am Ende wirklich gezeigt wird, erfahrt ihr dann direkt live am 12. Februar ab 23 Uhr, wenn wir in unserem Ticker die State of Play begleiten.
Was ist mit VR-Spielen und Serien zu PlayStation-Marken?
In der Ankündigung zur State of Play hat Sony mit keinem Wort Virtual Reality oder TV-Adaptionen erwähnt. Das muss zwar nichts heißen, zu sehr sollten wir darauf aber nicht hoffen.
Dass wir uns noch etwas gedulden müssen, bis wir beispielsweise etwas zur God of War-Serie oder der Horizon-Adaption zu sehen bekommen, ergibt aber auch durchaus Sinn. Immerhin sind diese und andere Projekte noch nicht weit genug fortgeschritten, um Material für Trailer herzugeben.
Was glaubt ihr: Welche Spiele werden auf der State of Play gezeigt? Was wünscht ihr euch für Ankündigungen?
