'State of Play kommt': Laut bekanntem Leaker bekommen wir schon sehr bald ein PS5-Showcase

Eine neue Sony-Präsentation könnte vor der Tür stehen.

Mit Marvel's Spider-Man 2 erscheint im Oktober der nächste große Sony-Blockbuster für die PS5. Vorher könnte es aber noch ein Showcase geben, bei dem wir mehr zu kommenden Titeln für die Current-Gen Konsole sehen. Das legt nicht nur die Aussage eines bekannten Journalisten und Leakers nahe, sondern würde auch gut ins Bild passen.

State of Play könnte für September angekündigt werden

Darum geht's: Auf X (ehemals Twitter) hat ein User die Preiserhöhungen für das PS Plus Abo thematisiert und die neuen Preise für 12 Monate Essential, Extra und Premium aufgelistet. Der Journalist Jeff Grubb teilt diesen Post und kommentiert dazu:

Ich habe gehört, eine State of Play kommt und das fühlt sich an, als würde es darauf hinleiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei handelt es sich zunächst mal nur um ein Gerücht, das nicht unbedingt zutreffen muss, aber Grubb ist bekanntlich gut vernetzt. Ein neues PlayStation 5-Showcase im September käme auch alles andere als überraschend. Schließlich finden die Events mit einer gewissen Regelmäßigkeit statt, auch wenn es immer mal Ausnahmen gibt oder die Termine etwas variieren.

Jede Menge Neuigkeiten zu Spielen gab's erst kürzlich bei der gamescom:

Was könnte gezeigt werden?

Bei Sonys letztjährigem September-Event waren unter anderem God of War: Ragnarök und Tekken 8 zu sehen. Dieses Jahr wäre natürlich das offensichtlichste Spiel auf dem Show-Plan das bereits erwähnte Spider-Man 2, vor dem Release am 20. Oktober.

Darüber hinaus wird es schon schwieriger abzuschätzen, welche Spiele noch Teil der Show sein könnten. Möglich wäre beispielsweise das PS5-exklusive Rise of the Ronin von Team Ninja, das auf eine Open World und ein historisches Japan-Setting setzt. Das Action-RPG soll 2024 erscheinen, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Wir werden euch natürlich umgehend informieren, wenn der Termin für das nächste Showcase steht oder bekannt wird, welche Titel es zu sehen gibt und euch den Livestream verlinken. Daneben werden wir die Show selbstverständlich auch auf GamePro begleiten, sodass ihr euch hier informieren könnt, falls ihr den Stream nicht selbst schauen möchtet oder könnt.

Was haltet ihr für ein realistisches Datum für die nächste State of Play und was genau möchtet ihr sehen?