Diesen Mittwoch findet Sonys nächstes State of Play-Event statt. In rund 20 Minuten soll es dabei um Third-Party-Releases gehen. Welche Titel gezeigt werden, wissen wir offiziell (natürlich) noch nicht, jedoch sind in den letzten Tagen einige Hinweise und Gerüchte aufgetaucht. Und genau die fassen wir hier für euch zusammen.

Wann findet das Sony-Event statt? In diesem GamePro-Artikel findet ihr alles Wissenswerte zur Uhrzeit und zum Livestream der kommenden State of Play.

1. Heißer Kandidat für die State of Play: Final Fantasy 16

Über ein Jahr lang haben wir nichts mehr von Final Fantasy 16 gehört. Das Rollenspiel wurde während des PlayStation Showcases am 16. September 2020 enthüllt, seitdem warten wir auf einen neuen Trailer. Das Warten könnte aber in den nächsten Tagen ein Ende haben, denn es gibt einen triftigen Hinweis darauf, dass FF16 Teil der kommenden State of Play sein könnte.

Was ist der Hinweis? Ein Reddit-User hat herausgefunden, dass an diesem Wochenende die Spieledetailseite von Final Fantasy 16 auf der offiziellen PlayStation-Website mit einem Update versehen wurde (via Gamerant). Dies könnte daraufhin deuten, dass auf ebendieser Spieledetailseite sehr bald neue Infos veröffentlicht werden, die Sony während der State of Play bekanntgeben könnte.

Dieser Hinweis und der Fakt, dass wir solange nichts mehr von FF 16 gehört haben, macht eine Ankündigung auf der Oktober 2021-State of Play sehr wahrscheinlich.

2. Heißer Kandidat für die State of Play: Hogwarts Legacy

Mit Hogwarts Legacy haben wir einen ähnlichen Fall. Das Harry Potter-RPG wurde ebenfalls während des PlayStation Showcases am 16. September 2020 enthüllt, einen neuen Trailer oder handfestes Gameplay gab's seitdem nicht. Und wie auch bei FF16 stehen die Chancen gut, dass Hogwarts Legacy während der Oktober-State of Play gezeigt wird.

Was ist der Hinweis? Denn nicht nur die Seite von Final Fantasy 16 auf der offiziellen PlayStation Website wurde geupdatet, sondern auch die von Hogwarts Legacy. Womöglich erwarten uns also auch hier sehr bald neue Infos.

Außerdem gibt es einen Hinweis von der Insiderin Millie A (via Gamerant). Diese behauptet, dass es entweder diesen Monat oder zu den Game Awards neue Infos zu Hogwarts Legacy geben soll. Sollte diesen Monat noch etwas passieren, dann würde die Oktober-State of Play die perfekte Gelegenheit dafür bieten.

Weitere mögliche Spiele für die State of Play im Oktober 2021

Neben Final Fantasy 16 und Hogwarts Legacy wurden am Wochenende außerdem die Spieleseiten folgender Titel auf der offiziellen PlayStation Website geupdatet, was sie natürlich ebenfalls zu Kandidaten für die kommende State of Play macht:

Nur Gerüchte: An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass alle oben genannten Spiele nicht offiziell von Sony bestätigt wurden. Hierbei handelt es sich lediglich um Gerüchte.

Was ist mit Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok und Co?

Da sich die kommende State of Play-Ausgabe auf Third-Party-Spiele konzentrieren will, sind Updates zu kommenden First-Party-Spielen wie God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 oder zum Multiplayer von The Last of Us Part 2 höchstwahrscheinlich ausgeschlossen.

GamePro wird die Oktober 2021-State of Play natürlich live für euch begleiten, um euch rechtzeitig mit den wichtigsten News und Trailern zum Event zu versorgen. Also schaut auf unserer Seite vorbei!

Was sind eure Wünsche und Erwartungen für die State of Play im Oktober 2021, mit welchen Spielen rechnet ihr und warum?