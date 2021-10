Sony kündigt neue State of Play im Oktober an - Das erwartet euch

In der kommenden Woche findet eine neue State of Play-Ausgabe statt. Das hat Sony soeben verkündet. Wir verraten euch, wann das Event stattfindet und was uns laut Sony diesmal dabei erwarten soll.

Termin und Uhrzeit der State of Play im Oktober 2021

Termin: 27. Oktober 2021, also kommender Mittwoch

27. Oktober 2021, also kommender Mittwoch Uhrzeit: 23 Uhr deutsche Zeit (entspricht 2:00pm PT)

23 Uhr deutsche Zeit (entspricht 2:00pm PT) Länge des Events: Rund 20 Minuten

Wo kann ich die State of Play sehen? Das Event wird wie immer live auf den offiziellen Twitch- und Youtube-Kanälen von PlayStation ausgestrahlt.

GamePro wird die Oktober 2021-State of Play natürlich live für euch begleiten, um euch rechtzeitig mit den wichtigsten News und Trailern zum Event zu versorgen.

Was soll gezeigt werden?

Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog schreibt, soll sich die kommende State of Play diesmal um Third-Party-Spiele drehen, die bald für PS4 und PS5 erscheinen. Dabei sollen sowohl bereits angekündigte Third-Party-Spiele als auch komplett neue Titel gezeigt werden. Wir sind gespannt!

Welche Spiele erscheinen 2022 für PS4 und PS5? Hier sind unsere Release-Listen:

Updates zu kommenden First-Party-Spielen wie God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2 oder zum Multiplayer von The Last of Us Part 2 sind damit wohl ausgeschlossen.

Welche Spiele sind möglich? Final Fantasy 16 wäre natürlich ein besonders heißer Kandidat, der während des kommenden Events gezeigt werden könnte, schließlich liegt die Ankündigung des Rollenspiels bereits über ein Jahr zurück. Hier könnt ihr euch noch einmal den Reveal-Trailer zu FF16 ansehen:

Weitere Kandidaten für die Show wären unter anderem Hogwarts Legacy und Pragmata. Offiziell bestätigt ist natürlich aber noch nichts, das ist reine Spekulation. Mehr erfahren wir dann kommenden Mittwoch.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Erwartungen an das Event, was wünscht ihr euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!